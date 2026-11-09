Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang ghi nhận kiến nghị của cử tri Châu Đốc

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri phường Châu Đốc.

Sáng 9/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương cùng Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Châu Đốc trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp chuyên đề, dự kiến nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của tỉnh.

Cử tri phường Châu Đốc kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh như chính sách bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp và bảo đảm an ninh trật tự. Một số ý kiến đề nghị xem xét mở lại cửa khẩu phụ biên giới để tạo thuận lợi cho giao thương, đi lại; đồng thời phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa.

Các kiến nghị được Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và lãnh đạo địa phương ghi nhận, trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.