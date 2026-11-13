Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh tiếp xúc cử tri

Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố Bắc Ninh gồm các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Thạch Văn Chung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Nguyễn Viết Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Yên; Phạm Thùy Trang, Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố; Dương Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngọc Thiện.

Các đại biểu HĐND thành phố tại điểm cầu xã Phúc Hòa.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tổ chức tại xã Phúc Hòa và được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã: Tân Yên, Nhã Nam, Quang Trung, Ngọc Thiện.

Tại đây, ông Thạch Văn Chung thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố.

Theo đó, kỳ họp được tổ chức trong hai ngày, từ ngày 9 đến hết ngày 10/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị thành phố - Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang). Kỳ họp xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND thành phố; các đại biểu thảo luận theo tổ; thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường; xem xét và thông qua 38 dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh phát biểu ý kiến.

Cử tri tán thành với những nội dung đại biểu thông báo và đề nghị HĐND thành phố xem xét, bố trí ngân sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ bán chuyên trách thôn, tổ dân phố.

Có chế độ phụ cấp cho một số cán bộ đoàn thể ở xã như: Chức danh Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Nạn nhân da cam dioxin, Hội Bảo vệ quyền trẻ em…

Cử tri xã Phúc Hòa nêu hiện nay xã thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch trải nghiệm, cộng đồng. Để làm được điều đó phải thực hiện việc cấp mã số vùng trồng cho diện tích cây ăn quả chủ lực. Tuy nhiên thực tế tại xã Phúc Hòa có nhiều diện tích trồng cây lâu năm như vải thiều sớm, ổi đang trồng trên chân đất hai lúa, chưa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây ăn quả, đất lâm nghiệp và đất rừng sản xuất.

Theo quy định, diện tích cây trồng này không được cấp mã số vùng trồng, gây khó khăn cho việc quản lý, phát triển các sản phẩm cây trồng chủ lực của địa phương. Cử tri đề nghị thành phố có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Các cử tri tại cuộc tiếp xúc.

Một số cử tri cho rằng giá vật liệu xây dựng do liên sở Xây dựng - Tài chính công bố có độ trễ so với diễn biến thị trường, thấp hơn đáng kể so với giá giao dịch thực tế, nhất là các vật liệu có nhu cầu lớn hoặc khan hiếm như: Cát, đá, đất đắp nền. Đề nghị thành phố chỉ đạo có giải pháp để giá vật liệu xây dựng công bố bám sát giá thị trường thực tế, cơ chế cập nhật khi giá biến động.

Hướng dẫn cụ thể cách xác định và phê duyệt giá vật liệu trong lập dự toán và giá gói thầu đối với các vật liệu có giá công bố chưa phù hợp với giá thực tế trên thị trường. Có biện pháp tăng cường kiểm tra, quản lý nguồn cung và giá bán tại các mỏ, bãi vật liệu, chống đầu cơ, găm hàng, bảo đảm khả năng đáp ứng nguồn cung cát, đá, đất đắp cho các dự án.

Cử tri đề nghị HĐND thành phố rà soát, sớm sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành nghị quyết mới quy định mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đối với hộ gia đình, cá nhân theo hướng tính đúng, tính đủ, phù hợp với từng phân vùng; có cơ chế hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho các tổ tự quản môi trường nông thôn nhằm bù đắp chi phí phát sinh thực tế tại cơ sở.

Hiện nay, hệ thống đèn chiếu sáng trên Quốc lộ 17 thuộc địa bàn xã Nhã Nam không hoạt động làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông cũng như an ninh trên tuyến đường này. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, khắc phục, sửa chữa theo quy định.

Cử tri kiến nghị HĐND, UBND thành phố quan tâm bố trí thêm kinh phí, hỗ trợ cơ sở vật chất để duy trì và nhân rộng các mô hình an toàn cộng đồng, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước bạo lực gia đình, xâm hại, lừa đảo. Đề nghị HĐND thành phố có thêm các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ vốn vay ưu đãi, thủ tục tiếp cận vốn linh hoạt đối với phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế…

Cử tri nêu đề xuất, kiến nghị.

Trao đổi với các cử tri, đồng chí Nguyễn Việt Oanh cho rằng những đề xuất, kiến nghị của cử tri đều chính đáng, xuất phát từ tình hình thực tế.

Thời gian qua, HĐND thành phố đã xây dựng, ban hành một số nghị quyết hỗ trợ cho cán bộ cơ sở. Tuy nhiên trong điều kiện còn nhiều vấn đề phải cân đối ngân sách nên chưa thể đáp ứng đầy đủ cho các đối tượng. Trong những kỳ họp tới, HĐND thành phố tiếp tục có cơ chế, chính sách để hỗ trợ cán bộ xã, thôn và các tổ chức, đoàn thể, hội quần chúng.

Đối với giá vật liệu xây dựng, đồng chí đề nghị các xã, phường phối hợp với cơ quan chức năng rà soát giá thị trường, làm rõ nguyên nhân chênh lệch, biến động bất thường để có biện pháp xử lý.

Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện và sớm đưa Nhà máy điện rác của thành phố đi vào vận hành chính thức. Đồng thời xây dựng phương án tiếp nhận, thu gom và điều phối xử lý rác thải đồng bộ từ địa bàn các xã, phường để giải quyết căn cơ bài toán thuê xử lý rác với chi phí cao, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Với các ý kiến, kiến nghị khác, thay mặt Tổ đại biểu số 3, đồng chí ghi nhận, tiếp thu đầy đủ, toàn bộ, giao cho bộ phận chức năng tổng hợp, kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.