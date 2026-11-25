Sáng 25/11, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng đoàn công tác đến giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 16/7/2026 của HĐND thành phố quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ ngách trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030 tại xã Tân Yên.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh khảo sát tuyến đường thôn Lý, xã Tân Yên.

Triển khai Nghị quyết số 15, xã Tân Yên đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời trình HĐND xã thông qua phương án huy động nguồn lực và bố trí ngân sách đối ứng. Đặc biệt, xã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, đóng góp kinh phí mở rộng đường.

Đến nay, 21/21 thôn tổ chức họp dân, công khai chủ trương, chính sách hỗ trợ và danh mục các tuyến đường. Toàn xã đăng ký thực hiện 306 tuyến, tổng chiều dài khoảng 82,2km trong giai đoạn 2026 - 2030. Riêng năm 2026, xã đăng ký triển khai 26 tuyến với chiều dài khoảng 15km, tổng kinh phí dự kiến 50 tỷ đồng; trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 24,3 tỷ đồng, ngân sách xã đối ứng 11,5 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp khoảng 14,1 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐND thành phố kiểm tra tuyến đường thôn Tân An, xã Tân Yên.

Điểm nổi bật khi thực hiện Nghị quyết là sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân. Trong năm 2026, có 69 hộ hiến hơn 11.800m² đất thổ cư và đất nông nghiệp; 12 hộ tự nguyện tháo dỡ, dịch chuyển hơn 1.200m tường rào. Nhân dân cũng đóng góp khoảng 8,4 tỷ đồng để làm đường. Hiện tại, người dân tiếp tục đăng ký hiến khoảng 40.000m² đất để mở rộng 21 tuyến đường dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027 - 2028.

Đến nay, xã hoàn thành thi công 3 tuyến với tổng chiều dài khoảng 4,6km; các tuyến còn lại đang tập trung hoàn thiện nền đường, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp khó khăn do giá vật liệu xây dựng tăng cao; một số tuyến vướng hệ thống cột điện cần di chuyển; nguồn ngân sách xã đối ứng còn hạn chế…

Để bảo đảm tiến độ và phát huy hiệu quả chính sách, xã Tân Yên kiến nghị HĐND, UBND thành phố chỉ đạo Điện lực Bắc Ninh sử dụng kinh phí của đơn vị để di chuyển hệ thống cột điện ra khỏi phạm vi mặt đường các tuyến giao thông cần mở rộng; xem xét bổ sung kinh phí hỗ trợ còn thiếu trong năm 2026; các ngành chuyên môn hướng dẫn cụ thể việc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, xác định các khoản chi phí trong tổng mức đầu tư cũng như quy định về quản lý chất lượng, nghiệm thu công trình.

Các đại biểu thảo luận về việc thông báo giá vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng và chỉnh trang các tuyến đường; sử dụng ngân sách cấp xã hỗ trợ xây dựng các tuyến đường; thời gian cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người dân hiến đất làm đường…

Xã Tân Yên đang triển khai thi công tuyến đường thôn Văn Miếu.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của xã Tân Yên trong triển khai Nghị quyết số 15. Đồng chí nhấn mạnh, điểm quan trọng trong quá trình thực hiện là phải phát huy vai trò chủ thể của người dân, lấy sự đồng thuận và tham gia đóng góp của Nhân dân làm nền tảng. Thực tế cho thấy, bên cạnh nguồn ngân sách hỗ trợ của thành phố, người dân đã đóng góp kinh phí, hiến đất, tháo dỡ công trình, tường rào, tạo mặt bằng để triển khai các tuyến đường. Đây là nguồn lực rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và huy động sức dân cùng Nhà nước xây dựng hạ tầng nông thôn.

Về phương thức triển khai, đồng chí đề nghị xã không nhất thiết giao toàn bộ công việc cho Ban Quản lý dự án mà cần linh hoạt phân cấp, những tuyến đường phức tạp, quy mô lớn do ban chuyên môn trực tiếp thực hiện; các tuyến đường, ngõ xóm đơn giản có thể giao thôn tổ chức triển khai, trên cơ sở được tập huấn, hướng dẫn đầy đủ. Quá trình thi công phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu đầu vào, nghiệm thu nền đường trước khi đổ bê tông; thực hiện đúng quy trình, quy định về lựa chọn nhà thầu, quản lý tài chính, hồ sơ và thanh quyết toán, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Tuyến đường thôn Lý, xã Tân Yên được đầu tư mở rộng, đáp ứng nhu cầu thông thương của người dân địa phương.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng lưu ý, xã Tân Yên cần tính toán giải pháp kỹ thuật phù hợp với từng loại đường; đồng thời vận động Nhân dân mở rộng một số vị trí làm điểm tránh xe, bảo đảm giao thông thuận lợi, an toàn. Đối với các tuyến đường có vai trò kết nối, phục vụ phát triển địa phương, xã cần chủ động bố trí thêm nguồn lực để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và tính đồng bộ của công trình.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ địa chính, đo đạc, chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ hiến đất; chủ động sử dụng nguồn kinh phí được phép bố trí để thực hiện, bảo đảm quyền lợi của người dân, tránh phát sinh tranh chấp về sau. Các sở, ngành liên quan tiếp tục hướng dẫn hồ sơ mẫu, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nguồn vốn và kỹ thuật; tổ chức sơ kết, đánh giá để kịp thời điều chỉnh những bất cập trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh khẳng định, năm 2026 là năm đầu triển khai, Tân Yên nói riêng và các địa phương khác nói chung cần tập trung rút kinh nghiệm, tạo tiền đề để những năm tiếp theo thực hiện Nghị quyết số 15 mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất hơn. Mục tiêu là huy động hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và Nhân dân, tạo thành phong trào rộng khắp, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trước đó, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh và các đại biểu đi khảo sát, kiểm tra tiến độ thi công một số tuyến đường thuộc các thôn: Lý, Tân An, Văn Miếu và Cao Thượng.