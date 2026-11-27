Chiều 27/11, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng đoàn công tác đến giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 16/7/2026 của HĐND thành phố quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 – 2030 (Nghị quyết số 15) tại phường Phượng Sơn.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh chủ trì buổi làm việc với phường Phượng Sơn.

Sau khi Nghị quyết số 15 được ban hành, địa phương chủ động thành lập Tổ rà soát, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách đến cán bộ và Nhân dân. Toàn phường tổ chức 41 hội nghị, cuộc họp với hơn 6.500 lượt người tham dự; 16/16 tổ dân phố được tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết.

Qua rà soát, năm 2026, phường đăng ký thực hiện 92 tuyến đường thuộc 16 dự án, với tổng chiều dài hơn 27 km. Đến đầu tháng 11/2026, địa phương kiểm tra, xác nhận điều kiện mặt bằng đối với 86/92 tuyến. Đặc biệt, đã có 212 hộ tự nguyện hiến hơn 15.500m² đất; di chuyển hơn 1.100 cây các loại, tháo dỡ 2.000m² vật kiến trúc để phục vụ mở rộng đường. Tổng kinh phí huy động từ Nhân dân, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp đạt gần 3,1 tỷ đồng, bằng 59,34% kế hoạch dự kiến.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh và các đại biểu kiểm tra hiện trạng tuyến đường Đập Cáp đi cầu phao An Phú (đoạn qua tổ dân phố An Phú).

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thống nhất mặt bằng tại các khu dân cư có đất ở, tường rào, công trình hiện hữu; một số tuyến phải hoàn thiện hệ thống thoát nước trước khi thi công.

Đến nay, phường đã hoàn thành 350m tuyến đường mẫu; san gạt tạo mặt bằng và đôn đốc các đơn vị triển khai đồng loạt các tuyến đường; phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn bộ 27km đường đăng ký trong năm 2026.

Phường Phượng Sơn đề nghị thành phố và các sở, ngành liên quan sớm hướng dẫn thống nhất cách xác định giá trị hỗ trợ khi sử dụng bê tông thương phẩm; tháo gỡ khó khăn trong lập, thẩm định dự toán, quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình và hoàn thiện thủ tục đất đai đối với các hộ hiến đất làm đường.

Các đại biểu thảo luận, phân tích một số nội dung: Phường cần xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết từng năm; tính khả thi trong lựa chọn nhà thầu khi giá vật liệu tăng cao; cách thức huy động nguồn lực từ các hộ dân; chỉnh lý cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân hiến đất…

Đơn vị thi công triển khai lu lèn mặt đường tuyến Đập Cáp đi cầu phao An Phú và phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền phường Phượng Sơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Nghị quyết số 15. Đặc biệt, phong trào nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết số 15 có nhiều thuận lợi nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, hướng dẫn đồng bộ của các sở, ngành và thẩm quyền chủ động của địa phương. Vì vậy, phường cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, tạo phong trào sâu rộng, vận động Nhân dân tích cực tham gia, đồng thời huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện hiệu quả.

Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu phường tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2026, bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình; hướng dẫn các khu phố thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, nhất là xử lý nền và bảo dưỡng mặt đường. Việc lựa chọn vật liệu cần phù hợp thực tế, tiết kiệm chi phí nhưng không hạ thấp chất lượng công trình; đồng thời xây dựng các tuyến đường mẫu để nhân rộng cách làm hiệu quả.

Phường Phượng Sơn hoàn thành 350m đường mẫu tại tổ dân phố Mỹ An.

Quá trình triển khai phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch trong vận động, tiếp nhận đóng góp của Nhân dân; chỉ thi công khi đủ kinh phí, không để phát sinh nợ đọng. Phường cần chủ động cập nhật giá vật liệu, nhân công, cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ để các sở, ngành xem xét điều chỉnh thông báo giá phù hợp với thực tế thị trường.

Bên cạnh đó, cần quan tâm bảo dưỡng công trình, đắp lề đường, trồng cây xanh, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng lộ trình cụ thể giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân. Đối với các tuyến đường thuộc địa bàn khó khăn, ít dân cư, cần cân đối, lồng ghép ngân sách để giảm mức đóng góp, bảo đảm phù hợp khả năng của người dân.

Sau cuộc họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh và các đại biểu đã kiểm tra hiện trạng tuyến đường Đập Cáp đi cầu phao An Phú (tổ dân phố An Phú).