Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố Hương Khê

Cùng dự có đại diện một số sở, ban, ngành thành phố; Đảng ủy, HĐND, UBND phường Nhân Thắng; các đoàn thể và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh (thứ 3 từ phải qua) cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ngày hội.

Tổ dân phố Hương Khê có 974 hộ với 3.491 nhân khẩu, Chi bộ có 115 đảng viên. Những năm qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Trên địa bàn tổ dân phố có hơn 200 hộ sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi cho thu nhập cao; hơn 90% số hộ có mức sống khá, ổn định; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 75-80 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo còn 0,51%. Từ năm 2025 đến nay, địa phương vận động được hơn 40 hộ gia đình hiến hơn 1.000m2 đất để nâng cấp đường giao thông.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tổ dân phố Hương Khê.

Trong năm 2026, gần 300 hộ dân đồng thuận giải phóng trên 40 ha đất phục vụ các hạng mục Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; 39 hộ bàn giao hơn 1,2 ha đất nông nghiệp phục vụ nâng cấp, cải tạo nghĩa trang nhân dân Hương Khê. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, duy trì hiệu quả. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%; tổ dân phố có 5 năm liên tục đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách được duy trì thường xuyên. Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, duy trì các mô hình tự quản. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, hòa giải ở cơ sở được thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh phát biểu tại Ngày hội.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà cấp ủy, lãnh đạo, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân tổ dân phố Hương Khê đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị Chi bộ, lãnh đạo tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, chính sách, quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực, vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”...

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn.

Địa phương cần quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, kịp thời chăm lo người nghèo, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư; chú trọng công tác giáo dục, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và thành phố; đồng thời tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, bảo đảm các tiêu chí “an ninh, an sinh, an toàn”. Chú trọng đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng đường giao thông; giải quyết hiệu quả các vấn đề về môi trường, nhất là thu gom, xử lý nước thải; tăng cường trồng cây xanh, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, không gian sống thông thoáng, thân thiện. Từ đó, từng bước xây dựng tổ dân phố Hương Khê trở thành khu dân cư kiểu mẫu, điển hình.

Đồng chí cũng đề nghị địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố, bảo đảm dân chủ, đúng quy định, góp phần củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với bà con Nhân dân tổ dân phố Hương Khê.

Tại Ngày hội, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh và lãnh đạo phường Nhân Thắng tặng hoa và quà cho tổ dân phố Hương Khê, chúc cán bộ và Nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển; tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tổ dân phố.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho tổ dân phố Hương Khê; Ủy ban MTTQ thành phố tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Hương Khê.