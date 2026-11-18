Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (đi đầu tiên) cùng các đại biểu đến thăm Trường Mầm non Anh Đào. Ảnh: T.CÔNG

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng gửi lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cùng gia đình các cô giáo Trường Mầm non Anh Đào.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (thứ 5 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Anh Đào. Ảnh: T.CÔNG

Bày tỏ sự phấn khởi trước diện mạo khang trang, sạch đẹp của ngôi trường công lập với 17 lớp và hơn 500 trẻ đang theo học, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, dù giáo dục mầm non còn nhiều đặc thù và áp lực, nhưng tập thể nhà trường luôn là điểm sáng tận tụy, chỗ dựa tin cậy của phụ huynh, chính quyền địa phương và các em.

Đồng thời khẳng định, thành phố luôn đặt giáo dục ở vị trí ưu tiên hàng đầu, coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Thời gian qua, HĐND và UBND thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, chăm lo đời sống giáo viên cũng như hỗ trợ học sinh, như chính sách sữa học đường, hỗ trợ sách giáo khoa và đầu tư xây dựng trường lớp, kể cả ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Đoàn công tác thăm, chúc mừng các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngũ Hành Sơn. Ảnh: T.CÔNG

Đến thăm và chúc mừng tại Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngũ Hành Sơn, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng đánh giá cao những nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường trong công tác giảng dạy, giáo dục toàn diện học sinh ở cả ba cấp học.

Chủ tịch HĐND thành phố mong muốn đội ngũ thầy cô giáo tại các cơ sở giáo dục tiếp tục phát huy truyền thống "tôn sư trọng đạo", giữ vững ngọn lửa yêu nghề, không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học.

Qua đó, đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng mỗi ngôi trường thực sự trở thành một "môi trường hạnh phúc", góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chắp cánh cho những thế hệ công dân tương lai của thành phố và đất nước.