Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng cho biết các hoạt động của hội đang bám sát 4 định hướng: kết nối cơ hội kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý xây dựng chính sách và thực hiện trách nhiệm cộng đồng. Hội khẳng định quyết tâm đồng hành thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tăng cường kết nối giữa HĐND thành phố và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, Hội Doanh nhân trẻ đóng vai trò tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh để đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đáng chú ý, hai bên định hướng tổ chức các chương trình tiếp xúc, đối thoại định kỳ hoặc theo chuyên đề (dự kiến khoảng 2 lần/năm), tập trung gỡ vướng các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư.

Đồng thời, nghiên cứu cơ chế phối hợp lấy ý kiến doanh nghiệp vào đầu mỗi quý đối với các chính sách mới. Việc này nhằm tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong góp ý các chủ trương, đề án, làm cơ sở để HĐND thành phố giám sát và kiến nghị điều chỉnh kịp thời.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng ghi nhận sự đóng góp lớn của Hội Doanh nhân trẻ đối với kinh tế - xã hội địa phương.

Thông tin về bức tranh kinh tế, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết tăng trưởng 9 tháng đầu năm của Đà Nẵng đã đạt mức hai con số. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 11%, thành phố cần nỗ lực bứt tốc trong quý IV cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp.

Chia sẻ với những áp lực của doanh nghiệp trước biến động giá nguyên vật liệu và kinh tế thế giới, lãnh đạo thành phố khẳng định luôn lắng nghe, đồng hành tháo gỡ khó khăn thông qua các nghị quyết, chính sách và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn.

Đoàn công tác tặng quà chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ thành phố. Ảnh: T.CÔNG

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Hội Doanh nhân trẻ tiếp tục đoàn kết, kịp thời phản ánh vướng mắc để chung sức xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến hấp dẫn.

Dịp này, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng hội và cộng đồng doanh nhân trẻ nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).