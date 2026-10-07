Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng dự sinh hoạt Chi bộ thôn Xuân Lư

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ thôn Xuân Lư, xã Quế Sơn Trung. Ảnh: DUY THÁI

Chi bộ thôn Xuân Lư hiện có 44 đảng viên, gồm 43 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị.

Thời gian qua, chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; chú trọng công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân phát triển kinh tế, hiến đất làm đường, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng giám sát đầu tư của cộng đồng, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Đồng thời, các đảng viên kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi và tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố, xã Quế Sơn Trung cùng các đảng viên Chi bộ thôn Xuân Lư tham gia sinh hoạt thường kỳ. Ảnh: DUY THÁI

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng đánh giá cao tinh thần chủ động, cách làm sát thực tiễn của Chi bộ thôn Xuân Lư, cùng sự nghiêm túc, góp ý thẳng thắn của các đảng viên.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên mới; giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ và tạo điều kiện cho đảng viên trẻ mạnh dạn đề xuất sáng kiến, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng tặng quà cho Chi bộ thôn Xuân Lư. Ảnh: DUY THÁI

Đặc biệt, chi bộ cần dành nhiều thời gian thảo luận các vấn đề thiết thực của thôn và đời sống nhân dân; chủ động nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người dân.

Chi bộ cần tiếp tục sâu sát, lắng nghe ý kiến và những vấn đề người dân quan tâm, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, qua đó tạo sự đồng thuận và nâng cao đời sống người dân.