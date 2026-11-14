Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết tại xã Quế Sơn Trung

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh tham dự.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trung Sơn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư trong năm qua.

Thôn Trung Sơn có 736 hộ dân, với gần 2.000 nhân khẩu. Trong năm, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp chặt chẽ với Chi ủy Chi bộ, Ban Nhân dân thôn và các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa.

Lãnh đạo thành phố tặng quà chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trung Sơn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đặc biệt, Ban Công tác Mặt trận cùng các hội, đoàn thể đã vận động nhân dân tự nguyện hiến 300m² đất, 100 cây keo và cây sắn để mở rộng đường giao thông nội đồng tại tổ 7 và tuyến đường ĐH16.

Các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm được duy trì hằng tháng; tuyến đường tự quản, đường hoa, sáng - xanh - sạch - đẹp được xây dựng với chiều dài gần 1.000m.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (thứ 5 từ phải qua) và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh (thứ 4 từ trái qua) tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn Trung Sơn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Ban Công tác Mặt trận đã vận động hàng chục triệu đồng hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đề xuất hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo Đinh Thị Tâm và trao 20 triệu đồng hỗ trợ khởi nghiệp với mô hình quầy bán thực phẩm…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại ngày hội. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng biểu dương, đánh giá cao những kết quả tích cực của nhân dân thôn Trung Sơn, đặc biệt là phát huy tinh thần tương thân tương ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh ở khu dân cư.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận xã Quế Sơn Trung, các tổ chức và nhân dân thôn tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, phát huy dân chủ và tinh thần tự quản trong cộng đồng; xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” bằng những việc cụ thể, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các đại biểu tham quan gian hàng bán sản phẩm OCOP của xã Quế Sơn Trung tại ngày hội. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cấp ủy, chính quyền và Mặt trận xã tiếp nhận đầy đủ các ý kiến, đề xuất của người dân và phải có phản hồi rõ ràng; quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi và người chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư hoạt động hiệu quả; xây dựng quê hương ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.

Dịp này, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cùng lãnh đạo địa phương trao tặng 16 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. UBND xã Quế Sơn Trung trao danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tộc họ văn hóa cho các tập thể, gia đình tiêu biểu.