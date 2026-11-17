Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu phường Hà Đông. Ảnh: Khánh Huy

Cử tri quan tâm kiến nghị về đất đai, hạ tầng

Tại hội nghị, đại biểu Vũ Gia Luyện đã thông tin tới cử tri về nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp theo thông báo của Thường trực HĐND thành phố; đại biểu Cấn Thị Việt Hà trình bày tóm tắt báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; đại biểu Lê Văn Học đã thông tin về kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm của HĐND thành phố khóa XVII.

Phát biểu ý kiến, kiến nghị, cử tri Nguyễn Thị Thu Huyền (phường Hà Đông) cho biết, hai dự án giao đất giãn dân tại khu Xa La và Vạn Phúc (phường Hà Đông) được triển khai theo chủ trương của tỉnh Hà Tây cũ từ năm 2005 vẫn chưa hoàn tất việc giao đất cho người dân dù hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư. Từ đó, cử tri kiến nghị thành phố xem xét cơ chế tháo gỡ dứt điểm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai.

Cử tri phường Hà Đông phát biểu ý kiến, kiến nghị. Ảnh: Khánh Huy

Cử tri Bùi Xuân Thắng (phường Hà Đông) cho biết, tại một số khu đô thị trên địa bàn phường như Khu đô thị Văn Khê, Khu Simco sông Đà vẫn còn vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc bàn giao các khu đô thị cho địa phương quản lý, người dân ở trên 20 năm, nhưng chưa được hoàn thiện và bàn giao hạ tầng theo quy định. Để bảo đảm người dân được hưởng đầy đủ tiện ích, dịch vụ công cộng, cử tri kiến nghị xem xét, chỉ đạo cho phép tiến hành bàn giao tiện ích, dịch vụ công cộng của các khu đô thị theo hiện trạng cho địa phương, để các đơn vị dịch vụ công ích vào vận hành.

Còn cử tri Phạm Nam Hải (phường Yên Nghĩa) kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như tuyến đường Vành đai 4, quốc lộ 6; sớm phê duyệt phân khu đô thị và quy hoạch chi tiết 1/500 hai bên tuyến đường Vành đai 4. Cử tri Đặng Minh Thanh (phường Hà Đông) kiến nghị đẩy nhanh dự án cải tạo các tập thể cũ 3 tầng ở đường Lê Hồng Phong trên địa bàn phường.

Cử tri đơn vị bầu cử số 13 phát biểu ý kiến trực tuyến. Ảnh: Khánh Huy

Trả lời trực tiếp ý kiến, kiến nghị của cử tri, liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công hai dự án trọng điểm là tuyến đường Vành đai 4, quốc lộ 6. Lý giải tiến độ dự án quốc lộ 6 chậm, ông Trần Hữu Bảo cho biết nguyên nhân do biến động về giá vật tư, vật liệu, nhân công, ảnh hưởng đến năng lực triển khai của các nhà thầu; bên cạnh đó công tác giải phóng mặt bằng còn tình trạng “xôi đỗ”.

Về việc phê duyệt phân khu đô thị và quy hoạch chi tiết 1/500 hai bên tuyến đường Vành đai 4, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở Xây dựng sẽ trình UBND thành phố trong tháng 11-2026 để triển khai quy trình phê duyệt ba phân khu đô thị, trong đó có Phân khu 3 (Đại lộ Thăng Long đến trục Ngọc Hồi - Phú Xuyên) liên quan đến dự án Vành đai 4.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Khánh Huy

Về việc bàn giao tiện ích, dịch vụ công cộng của các khu đô thị cho địa phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết Sở Xây dựng đang tiến hành đôn đốc các chủ đầu tư sớm bàn giao hạ tầng, tiện ích, dịch vụ công cộng; trong đó yêu cầu chủ đầu tư bàn giao theo tiến độ hạng mục hoàn thành, đồng thời Sở sẽ tham mưu UBND thành phố xử lý vi phạm đối với các hạng mục hạ tầng chậm hoàn thành hoặc chưa đúng với thiết kế.

Liên quan đến dự án cải tạo các tập thể cũ 3 tầng ở đường Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Sở đã nhận hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư. Sở Xây dựng đang lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan, từ đó tham mưu UBND thành phố các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đối với kiến nghị về giao đất giãn dân của cử tri, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, Sở đã có văn bản đề nghị UBND các phường, xã rà soát các tồn tại vướng mắc trên địa bàn; trên cơ sở đó Sở sẽ phối hợp tham mưu UBND thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm để bảo đảm quyền lợi của người dân.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Huy

Kỳ họp sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm kỳ HĐND thành phố khóa XVII, cũng là năm Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ chưa có tiền lệ; đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới quản trị, hoàn thiện thể chế và phát triển Thủ đô. Trong 10 tháng qua, HĐND thành phố đã tổ chức 7 kỳ họp; HĐND thành phố cũng luôn bám sát thực tiễn, đồng hành cùng UBND thành phố tháo gỡ khó khăn, giải quyết những điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

HĐND thành phố đã thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và nhiều quyết sách mang tính chiến lược, tạo điều kiện đẩy nhanh 5 tuyến đường sắt đô thị, triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm, các dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị, trong đó có khu vực hồ Hoàn Kiếm, trục cảnh quan sông Hồng và không gian dọc quốc lộ 1A.

Cùng với đó, thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc tại 12 dự án tồn đọng kéo dài; ưu tiên nguồn lực cho các công trình xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện hệ thống thoát nước và triển khai vùng phát thải thấp.

Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh HĐND thành phố luôn bám sát thực tiễn, đồng hành cùng UBND thành phố. Ảnh: Khánh Huy

Nhiều chính sách an sinh xã hội thiết thực cũng được ban hành, như hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chính sách nhà ở xã hội đối với các hộ khó khăn tại khu phố cổ; đặc biệt là cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong giao đất dịch vụ, đất ở, vấn đề mà cử tri đơn vị bầu cử số 13 đã nhiều lần kiến nghị.

Bên cạnh hoạt động quyết nghị, HĐND thành phố tiếp tục đổi mới công tác giám sát, chất vấn, kết nối trực tiếp đến 126 xã, phường, tạo điều kiện để những vấn đề phát sinh từ cơ sở được phản ánh kịp thời, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý và phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Những nỗ lực của HĐND thành phố đã góp phần đưa kinh tế - xã hội Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhấn mạnh kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố có khối lượng công việc lớn, xem xét nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết kỳ họp sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; quyết định kế hoạch năm 2027, đầu tư công, dự toán và phân bổ ngân sách; đồng thời xem xét các chính sách về giảm nghèo, nhà ở, đất đai và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Khánh Huy

Đối với những nội dung kiến nghị của cử tri, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cho biết Thường trực HĐND thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri vào báo cáo trước kỳ họp cuối năm, chuyển đến UBND thành phố chỉ đạo giải quyết. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị UBND thành phố giao rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, thời hạn xử lý đối với từng nội dung; những vấn đề đã kéo dài nhiều năm cần được ưu tiên tập trung tháo gỡ.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố và Tổ đại biểu sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng chủ động thông tin công khai kết quả giải quyết để cử tri cùng theo dõi, giám sát.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cũng mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, đồng hành, chia sẻ với những khó khăn chung của thành phố và địa phương; đồng thời tiếp tục phản ánh, đóng góp những ý kiến thẳng thắn, xây dựng để các cấp chính quyền thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình.