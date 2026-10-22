Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà: Thẳng thắn, trách nhiệm với công tác vệ sinh môi trường tại Thủ đô

Sáng 22-10, phát biểu khai mạc phiên chất vấn của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về lĩnh vực môi trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, thông qua phiên chất vấn, những nỗ lực của thành phố trong giải quyết ô nhiễm môi trường sẽ từng bước mang lại kết quả rõ hơn, để người dân có thể cảm nhận được sự thay đổi từ chính môi trường sống hằng ngày.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Ảnh: Thành Thái

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thực hiện chương trình giám sát năm 2026, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực môi trường, vấn đề đang được thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết và được cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm.

Cùng với quá trình phát triển và đô thị hóa nhanh, Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân và đặc biệt là sự phát triển bền vững của Thủ đô. Từ yêu cầu thực tiễn, thành phố đã xác định ô nhiễm môi trường là một trong 5 “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ và đang chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để từng bước khắc phục.

Đặc biệt, ngày 15-10-2026 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về "Bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới" tiếp tục đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo vệ môi trường.

Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; UBND thành phố và các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực, chủ động triển khai các giải pháp khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và bước đầu đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn những khó khăn, bất cập; có những vấn đề tồn tại kéo dài, chậm được giải quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và tiếp tục được cử tri, nhân dân quan tâm, phản ánh.

Xuất phát từ thực tiễn đó, phiên chất vấn sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn y tế và chất lượng không khí. Đây đều là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, đòi hỏi sự phối hợp, trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự chung tay của cả cộng đồng.

“Thông qua phiên chất vấn, chúng ta có điều kiện nhìn nhận đầy đủ, khách quan hơn với những nỗ lực, kết quả thành phố đã đạt được, cũng như những khó khăn, vấn đề cần tiếp tục nỗ lực giải quyết. Đồng thời, những thông tin được làm rõ sẽ giúp người dân và doanh nghiệp hiểu hơn về những việc thành phố đang triển khai, từ đó thêm chia sẻ, đồng thuận và chủ động tham gia cùng chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho biết.

Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Thành Thái

Để phiên chất vấn đi vào những vấn đề thiết thực, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị các đại biểu và các cơ quan tham gia tập trung vào 3 nội dung.

Thứ nhất, đánh giá đúng thực trạng, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm: Đề nghị các cơ quan trả lời chất vấn đi thẳng vào những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm; làm rõ những việc đã thực hiện, kết quả đạt được, những việc còn chậm, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, cần nhìn nhận khách quan, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, nhất là trong công tác phối hợp và tổ chức thực hiện, để có giải pháp khắc phục phù hợp.

Thứ hai, làm rõ trách nhiệm và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành. Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cần đánh giá việc phân cấp, phân quyền và những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, nguồn lực, tổ chức thực hiện, nhất là ở cấp xã, phường. Việc nào thuộc trách nhiệm thành phố, việc nào thuộc trách nhiệm xã, phường cần được xác định rõ; đồng thời quan tâm bảo đảm các điều kiện để cấp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần có kiến nghị cụ thể để kịp thời tháo gỡ.

Thứ ba, phát huy những kết quả tích cực, xác định rõ giải pháp và trách nhiệm thực hiện. Qua phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị cần làm rõ những chính sách, mô hình, cách làm hiệu quả để tiếp tục phát huy, nhân rộng. Đối với những tồn tại, bất cập, cần xác định giải pháp khắc phục, lộ trình và thời hạn cụ thể; rõ trách nhiệm, rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, làm cơ sở để Thường trực HĐND thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện.

“Tôi mong rằng, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng, các đại biểu và các cơ quan tham gia phiên chất vấn sẽ trao đổi cởi mở, đi thẳng vào những vấn đề cử tri quan tâm, để sau phiên họp, mỗi cơ quan, đơn vị đều rõ hơn công việc và trách nhiệm của mình. Từ những việc làm cụ thể ấy, những nỗ lực của thành phố trong giải quyết ô nhiễm môi trường sẽ từng bước mang lại kết quả rõ hơn, để người dân có thể cảm nhận được sự thay đổi từ chính môi trường sống hằng ngày’, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.