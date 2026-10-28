Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà: Những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ pháp lý và thực tiễn cần được xem xét, quyết định kịp thời

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cho biết, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ bảy - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị những nội dung quan trọng, cấp thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn hiện nay. Kỳ họp diễn ra trong thời điểm Hà Nội đang tập trung thực hiện cao độ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, với yêu cầu không chỉ hoàn thành các mục tiêu trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển của Thủ đô trong những năm tiếp theo.

Trong 9 tháng năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt cao hơn cùng kỳ năm trước; riêng quý III đạt 10,02%, đây là mức tăng trưởng cao nhất so với những năm qua. Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt trên 568 nghìn tỷ đồng, đến giữa tháng 10 đã vượt 590 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 450 nghìn tỷ đồng, tăng 19%; giải ngân đầu tư công đạt trên 118 nghìn tỷ đồng, bằng 98,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Những kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô, tạo thêm động lực để thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

“Tuy nhiên, chặng đường còn lại của năm 2026 vẫn đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhất là mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 11%. Cùng với việc thúc đẩy tăng trưởng, thành phố cần tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc kéo dài, khắc phục các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và những bất cập trong huy động, sử dụng nguồn lực”, Chủ tịch HĐND thành phố nói.

Kỳ họp thứ bảy được tổ chức để HĐND thành phố kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền; vừa tháo gỡ khó khăn trước mắt, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa giải quyết những vấn đề có ý nghĩa lâu dài đối với Thủ đô. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tập trung xem xét 22 nghị quyết quan trọng, thuộc 4 nhóm nội dung quan trọng.

Thứ nhất, về phát triển đô thị, hạ tầng chiến lược và tháo gỡ những tồn tại kéo dài: Trong lĩnh vực này, thành phố tập trung vào các dự án giao thông quan trọng, cơ chế phát triển đường sắt đô thị, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Đồng thời, sẽ xem xét các cơ chế, giải pháp xử lý những tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy kéo dài nhiều năm, trước mắt là 12 dự án trên địa bàn thành phố. Đây là những vấn đề khó, phức tạp, đòi hỏi việc tháo gỡ phải gắn với xử lý sai phạm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời bảo đảm ổn định tình hình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để những tồn tại tiếp tục gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Cùng với đó, kỳ họp sẽ xem xét cơ chế thí điểm bố trí quỹ nhà ở xã hội để các hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm được mua nhà ở xã hội không phải qua bốc thăm. Chính sách này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân mà còn gắn với mục tiêu giãn dân, chỉnh trang đô thị, bảo tồn và phát huy giá trị không gian đô thị lịch sử, từng bước hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Thứ hai, về kinh tế, ngân sách, đầu tư công và phát triển năng lượng sạch: Kỳ họp sẽ xem xét cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2026; một số nội dung về ngân sách, đất đai và phân bổ nguồn lực, nhằm tập trung vốn cho các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế tình trạng dàn trải, lãng phí. Đồng thời, xem xét chính sách hỗ trợ các hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện, qua đó khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, giảm áp lực lên hệ thống điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, bền vững.

Thứ ba, về văn hóa, thể thao, dân số và bảo đảm an sinh xã hội: Kỳ họp sẽ xem xét chủ trương đầu tư phát triển hạ tầng thể thao chuyên nghiệp quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển thể thao của Thủ đô; đồng thời xem xét các chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng ưu tiên.

Các chính sách về dân số và phát triển cũng được xem xét trong bối cảnh Thủ đô đang có những thay đổi về quy mô, cơ cấu dân số, nhất là xu hướng già hóa, đòi hỏi phải chủ động có những giải pháp phù hợp, nâng cao chất lượng dân số và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục hoàn thiện các chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ những đối tượng yếu thế thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với đời sống nhân dân, để quá trình phát triển kinh tế luôn gắn với bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Thứ tư, kỳ họp sẽ xem xét một số chính sách, quy định thuộc thẩm quyền, trong đó có chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thôi giữ chức danh trong quá trình cơ cấu, kiện toàn đội ngũ. Đây là chính sách cần thiết, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ hoạt động ở cơ sở, bảo đảm quyền lợi cho những người thôi giữ chức danh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại thôn, tổ dân phố.

Cùng với đó, HĐND thành phố sẽ cho ý kiến về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ rừng, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tạo điều kiện cho sự phát triển không gian phía Tây Thủ đô.

Kỳ họp cũng sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền theo quy định.

Chủ tịch HĐND thành phố nhận định, tuy là kỳ họp chuyên đề, nhưng khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung mới, khó và phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan.

Trên cơ sở những chủ trương, định hướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển Thủ đô, tháo gỡ các điểm nghẽn và chăm lo an sinh xã hội. Ngay từ đầu, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động đồng hành, phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị kỳ họp. Sự phối hợp được thực hiện ngay từ khâu rà soát chính sách, xác định những vấn đề cần giải quyết, cùng trao đổi, bàn bạc để tìm hướng tháo gỡ phù hợp; đặc biệt là nghiên cứu, vận dụng các cơ chế, chính sách và thẩm quyền được Luật Thủ đô trao, trên cơ sở bảo đảm đúng quy định của pháp luật và trách nhiệm của từng cơ quan.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

“Trong quá trình chuẩn bị, nhiều nội dung phải trao đổi, bổ sung, hoàn thiện qua nhiều lần. Có những báo cáo, hồ sơ chỉ được hoàn thành trước giờ trình HĐND thành phố vài giờ; các Ban HĐND thành phố cũng phải tập trung thẩm tra đến xuyên đêm, sát giờ khai mạc kỳ họp hôm nay. Vì vậy, việc gửi tài liệu đến các vị đại biểu còn muộn, ảnh hưởng đến thời gian, chất lượng nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến của đại biểu”, Chủ tịch HĐND thành phố nói.

Trong bối cảnh hiện nay, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà mong các vị đại biểu chia sẻ với UBND thành phố và các cơ quan liên quan về áp lực tiến độ, thời gian trong quá trình chuẩn bị hồ sơ; đồng thời phát huy tinh thần đồng hành, trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn, cùng trao đổi để tìm ra những giải pháp tháo gỡ tốt nhất.

Sự chia sẻ và đồng hành ấy cần được thể hiện bằng những ý kiến thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm, cùng tìm hướng giải quyết các vấn đề đặt ra nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý và tính khả thi của từng quyết sách. Những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn cần được xem xét, quyết định kịp thời; những nội dung mới, khó, còn có ý kiến khác nhau cần tiếp tục trao đổi, làm rõ, không vì yêu cầu giải quyết trước mắt mà bỏ qua những điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

“Tôi cũng đề nghị UBND thành phố và các cơ quan trình tiếp tục lắng nghe, tiếp thu, giải trình thấu đáo những ý kiến của các Ban của HĐND, của đại biểu, nhất là các vấn đề liên quan đến thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện, để các nghị quyết khi được thông qua có thể sớm triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm và sự đóng góp trí tuệ của các vị đại biểu, cùng sự phối hợp của UBND thành phố và các cơ quan liên quan, kỳ họp sẽ xem xét quyết nghị kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và nguyện vọng chính đáng của nhân dân”, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.