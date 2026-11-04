Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh tiếp xúc cử tri 2 phường Bình Phước và Đồng Xoài

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thanh Lâm

Đại biểu HĐND thành phố Đồng Nai và 2 phường Bình Phước, Đồng Xoài tham dự tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lâm

Tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 11, HĐND thành phố đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm và báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 2 phường tại những kỳ tiếp xúc trước.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo 2 phường đã thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2026 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới của 2 địa phương.

Cử tri 2 phường đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề người dân quan tâm như: đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng công cộng, nhà văn hóa khu phố, hành lang đường bộ, cấp số nhà; xử lý đất công, trụ sở dôi dư; quy hoạch chợ đầu mối trên địa bàn…

Cử tri phường Bình Phước kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh. Ảnh: Thanh Lâm

Cử tri còn phản ánh các vụ việc liên quan đến thu hồi đất, khiếu nại về đất đai kéo dài vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; vấn đề tồn đọng trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạ tầng ở một số dự án khu dân cư…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo phường trao đổi, trả lời, làm rõ ngay tại buổi tiếp xúc.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Phước Ngô Hồng Khang giải đáp ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thanh Lâm

Thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh ghi nhận các ý kiến của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố và đề nghị các sở, ngành liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tham mưu, giải quyết cho người dân.

Đối với những ý kiến liên quan đến đời sống dân sinh, lãnh đạo thành phố đề nghị chính quyền địa phương tiếp thu, rà soát, có những cách làm mới, phân khai các vụ việc để xem xét, giải quyết ngay theo thẩm quyền.