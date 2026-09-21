Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh thăm, tặng quà người cao tuổi phường Đa Mai và Bệnh viện Sản - Nhi số 1

Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn; lãnh đạo các phường Đa Mai, Bắc Giang.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh tặng quà cụ Lương Thị Ba, 101 tuổi tại phường Đa Mai.

Tại phường Đa Mai, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cụ Lương Thị Ba, 101 tuổi, ở tổ dân phố Hoàng Hoa Thám. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của cụ và gia đình, đồng chí chúc cụ luôn mạnh khỏe, trường thọ, sống vui, sống khỏe tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu; đồng thời khẳng định thành phố luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, trân trọng những đóng góp của các thế hệ người cao tuổi đối với gia đình và xã hội.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người cao tuổi, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời thường xuyên tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín trong cộng đồng dân cư.

Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi thăm, tặng quà tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Việt Oanh cùng đoàn đến thăm, tặng quà cho Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 và trao 20 suất quà cho các bệnh nhi đang điều trị trong bệnh viện. Đồng chí gửi lời thăm hỏi ân cần, sự sẻ chia với những bệnh nhi và gia đình bệnh nhi; mong muốn những phần quà cùng sự quan tâm, động viên của thành phố, các ngành, đoàn thể sẽ giúp các cháu cùng người thân có thêm niềm vui, nghị lực, yên tâm điều trị và sớm bình phục.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh trao tặng quà Trung thu cho Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1.

Phát biểu tại đây, đồng chí nhấn mạnh, Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương có hiệu lực từ ngày 20/9/2026. Khi bước vào vị thế mới, người dân kỳ vọng cao hơn về chất lượng các dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Điều đó đặt ra cho ngành y tế thành phố nhiệm vụ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng phục vụ và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân.

Các đại biểu trao quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Qua nghe báo cáo của lãnh đạo Bệnh viện, đồng chí ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và người lao động trong công tác khám bệnh, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân tại đây. Khẳng định, công tác chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh, trẻ bệnh nặng, đòi hỏi chuyên môn cao, sự chính xác và cả sự tận tâm, thấu hiểu đối với từng gia đình.

Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, y bác sĩ bệnh viện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, ngày càng nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn, chất lượng phục vụ Nhân dân. Ưu tiên phát triển các chuyên khoa sâu về nhi sơ sinh, hồi sức cấp cứu, ngoại Nhi và cận lâm sàng; chú trọng đào tạo, thu hút nhân lực chuyên môn cao, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an toàn người bệnh.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh cùng đoàn đến thăm các bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1.

Tiếp tục phát huy vai trò bệnh viện chuyên khoa trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới, để ngày càng nhiều trẻ em được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại cơ sở. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xã hội, hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động tinh thần phù hợp, để bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn trở thành môi trường thân thiện, ấm áp đối với trẻ em.