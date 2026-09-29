Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh thăm, làm việc tại Lào

Tham gia Đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng cùng đại diện lãnh đạo một số ban, cơ quan của thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh cùng các thành viên Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun.

Trong chương trình công tác, Đoàn đã tọa đàm với lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình thủy lợi; chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa lực lượng quân sự, công an hai địa phương và đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa thành phố Bắc Ninh và tỉnh Xay Sổm Bun

Ngày 26/9, tại tỉnh Xay Sổm Bun, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh và Đoàn công tác thành phố Bắc Ninh có cuộc tọa đàm với lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Thiếu tướng Bua Phăn - In Tha Păn Nha, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh cùng đông đảo lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Xay Sổm Bun.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh tặng quà lưu niệm cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xay Sổm Bun.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hiểu biết lẫn nhau, lãnh đạo hai địa phương đánh giá toàn diện những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Việt Oanh bày tỏ niềm vui mừng khi đến thăm vùng đất Xay Sổm Bun giàu truyền thống cách mạng, có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đồng thời ấn tượng sâu sắc trước những bước phát triển vững chắc của tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố Bắc Ninh đang phát triển mạnh mẽ, vươn lên thành cực tăng trưởng kinh tế năng động của khu vực phía Bắc Việt Nam, thành phố luôn đặc biệt coi trọng, ưu tiên hàng đầu và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Xay Sổm Bun.

Tại chương trình, hai bên tổ chức lễ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình thủy lợi Nặm Khẻm 3. Theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND thành phố Bắc Ninh về phân bổ kế hoạch viện trợ cho tỉnh Xay Sổm Bun và tỉnh Hủa Phăn năm 2026, thành phố Bắc Ninh hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình thủy lợi Nặm Khẻm 3 (giai đoạn 1, năm 2026) với số tiền 40 tỷ đồng (tổng giá trị toàn bộ công trình hơn 79 tỷ đồng).

Lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh trao quà lưu niệm cho Công an tỉnh Xay Sổm Bun.

Cùng đó, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai địa phương, đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai tỉnh, thành phố giai đoạn 2026 - 2030. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh ký kết văn bản hợp tác với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xay Sổm Bun; Công an thành phố Bắc Ninh ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công an tỉnh Xay Sổm Bun.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng quân sự và công an hai bên tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, giữ vững bình yên cho Nhân dân mỗi địa phương.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh đề nghị sau lễ ký kết, các cơ quan, đơn vị hai bên chủ động phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân, vun đắp tình hữu nghị truyền thống gắn bó giữa thành phố Bắc Ninh và tỉnh Xay Sổm Bun.

Tăng cường kết nối với Đại sứ quán và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào

Trong khuôn khổ chương trình, chiều 27/9, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh và Đoàn công tác đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Tiếp Đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cơ quan thương vụ Việt Nam tại nước sở tại.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh và Đoàn công tác làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Việt Oanh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ quý báu của Đại sứ quán đối với các hoạt động đối ngoại của thành phố Bắc Ninh với các địa phương Lào trong thời gian qua. Đồng chí thông tin khái quát về kết quả tọa đàm giữa Đoàn công tác thành phố Bắc Ninh và chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun; tình hình phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố Bắc Ninh năm 2025 và 9 tháng năm 2026.

Đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố nhất trí với những định hướng, đề xuất của Đại sứ trong việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Đồng thời, khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh Xay Sổm Bun triển khai các chương trình, dự án đạt hiệu quả cao.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao tầm nhìn phát triển, sự chủ động và những thành tựu toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố Bắc Ninh đạt được; biểu dương những đóng góp thiết thực, hiệu quả của thành phố trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ thành phố Bắc Ninh triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác với tỉnh Xay Sổm Bun, tỉnh Hủa Phăn và các đối tác Lào trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã đến tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại Thủ đô Viêng Chăn; thăm lớp dạy Tiếng Việt do giáo viên tình nguyện của thành phố thực hiện và một số mô hình nông nghiệp do thành phố hỗ trợ tại tỉnh Xay Sổm Bun.

Đoàn công tác thành phố Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm với học viên lớp học Tiếng Việt do giáo viên tình nguyện của thành phố thực hiện tại tỉnh Xay Sổm Bun.

Chuyến thăm và làm việc tại Lào của Đoàn công tác thành phố Bắc Ninh thành công tốt đẹp. Sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Bắc Ninh và tỉnh Xay Sổm Bun giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời thắt chặt hơn nữa quan hệ kết nối giữa thành phố Bắc Ninh với các cơ quan đại diện ngoại giao, địa phương và đối tác Lào, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.