Tại phiên thảo luận với chủ đề "Dòng vốn toàn cầu - Khát vọng Việt Nam", trong khuôn khổ Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026 và Lễ công bố IPO của CTCP Chứng khoán HD (HDS) do Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) tổ chức.

Các vị lãnh đạo, chuyên gia trong nước và quốc tế đã có những chia sẻ về mô hình tập đoàn tài chính, ý nghĩa của đợt IPO HDS cũng như triển vọng thu hút dòng vốn toàn cầu vào Việt Nam.

IPO HDS là "bài kiểm tra" về hiệu quả phân bổ vốn của HDBank

Ông Kim Byoungho - Chủ tịch HĐQT HDBank đã đề cập đến lợi ích của mô hình tập đoàn tài chính đa ngành (financial conglomerate), dựa trên kinh nghiệm phát triển tại Hàn Quốc.

Theo ông Kim, mô hình này tạo ra giá trị mới nhờ sự cộng hưởng giữa các công ty thành viên, từ tận dụng lợi thế quy mô, chia sẻ công nghệ và nhân sự đến nâng cao hiệu quả phân bổ vốn. Ông cho rằng Việt Nam có thể học hỏi mô hình này trong những năm tới. Đây cũng là lý do HDBank thành lập Tập đoàn Tài chính Ngân hàng HD vào năm ngoái.

Trong định hướng đó, đợt IPO của HDS được Chủ tịch của HDBank đánh giá là bước đi quan trọng. Thông qua IPO, công ty chứng khoán có cơ hội được thị trường định giá độc lập, đồng thời hiệu quả phân bổ vốn của HDBank cũng được đánh giá khách quan hơn.

Đây được xem là một bài kiểm tra về hiệu quả phân bổ vốn của HDBank. Quá trình IPO cũng giúp thị trường bắt đầu nhận ra giá trị rộng lớn hơn của ngân hàng.

Ông Kim Byoungho - Chủ tịch HĐQT HDBank. (Ảnh: Chụp màn hình).

Hướng đến nguồn vốn quốc tế và dài hạn

Giải thích lý do lựa chọn thời điểm IPO, ông Vũ Hữu Điền, Chủ tịch HĐQT HDS, cho biết nếu mục tiêu là tối ưu số tiền huy động hoặc phát hành được nhiều cổ phiếu nhất, doanh nghiệp có thể chờ đến khi thị trường thuận lợi hơn, thanh khoản và định giá ở mức cao.

Tuy nhiên, theo ông Điền, cách lựa chọn thời điểm như vậy có thể có lợi cho doanh nghiệp nhưng chưa chắc mang lại lợi ích tương ứng cho nhà đầu tư. HDS quan niệm việc phát hành cổ phiếu phải dựa trên nguyên tắc "win-win" (cùng có lợi). Ông cũng lưu ý định giá quá cao trong giai đoạn thị trường thuận lợi có thể đi kèm rủi ro lớn, trong khi thời điểm đầu tư là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả.

Với HDS, IPO và niêm yết không chỉ nhằm huy động vốn ở thời điểm hiện tại mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn quốc tế và vốn dài hạn trong tương lai. Đợt phát hành cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao quản trị doanh nghiệp, tạo điều kiện để các thành viên HĐQT độc lập và chuyên gia quốc tế tham gia vào bộ máy điều hành, qua đó nâng cao uy tín và hình ảnh của công ty trước nhà đầu tư.

Về định hướng phát triển, HDS đặt mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tư toàn diện và nền tảng giao dịch thông minh dựa trên dữ liệu, với công nghệ AI làm nền tảng. Doanh nghiệp cho biết hiện có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 26%, thuộc nhóm cao trên thị trường, cùng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) hơn 146%. Công ty xác định văn hóa lấy nhà đầu tư làm trung tâm và AI làm nền tảng cốt lõi trong hoạt động.

Nền tảng phát triển sản phẩm và công nghệ của HDS được xây dựng trên 5 trụ cột gồm phát triển sản phẩm, công nghệ, vận hành, khoa học dữ liệu và AI, cùng nhà máy số (Digital Factory). Hoạt động kinh doanh tập trung vào 4 mảng chính gồm ngân hàng đầu tư thị trường vốn nợ, ngân hàng đầu tư thị trường vốn chủ, môi giới và cho vay ký quỹ, kinh doanh nguồn vốn, đầu tư và tự doanh.

Một lợi thế được HDS đề cập là khả năng tiếp cận hệ sinh thái khách hàng của HDBank và các đơn vị liên quan. Theo doanh nghiệp, hệ sinh thái này có khoảng 50 triệu khách hàng, gồm 30 triệu khách hàng từ HDBank, 20 triệu khách hàng từ Vietjet cùng các đơn vị thành viên như Galaxy Holdings, Victoria School và Phú Long Property. HDS hiện đang đứng trong Top 2 thị trường vốn nợ theo dữ liệu năm 2025 và tiếp tục phát triển các mảng kinh doanh còn lại.

Ảnh: Chụp màn hình.

Trên cơ sở hệ sinh thái khách hàng, sự hỗ trợ từ HDBank, Tập đoàn Sovico và nền tảng quản trị do doanh nghiệp xây dựng, HDS đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao đến năm 2030.

Công ty hướng đến vị trí Top 3 công ty chứng khoán trên thị trường, với các mục tiêu cụ thể: đứng đầu về nền tảng giao dịch thông minh, tốc độ tăng trưởng, ROE và quản trị doanh nghiệp bằng AI; giữ vị trí thứ hai trong mảng ngân hàng đầu tư thị trường vốn nợ; đồng thời lọt Top 3 ở các mảng ngân hàng đầu tư vốn chủ sở hữu, lợi nhuận và cho vay ký quỹ.

AI là trọng tâm trong chiến lược phát triển của HDS

Trong định hướng công nghệ, HDS theo đuổi chiến lược "AI First" và "AI Native", ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động giao dịch, quản lý tài sản và tư vấn đầu tư.

Hệ sinh thái sản phẩm được doanh nghiệp giới thiệu gồm Super App Active Invest, AI Alpha Hunter hỗ trợ phân tích doanh nghiệp, ngành và thị trường; FinRadar tự động thu thập, phân tích thông tin để đưa ra gợi ý đầu tư; FinPro và nền tảng giao dịch trái phiếu thông minh.

Ngoài các sản phẩm dành cho khách hàng, HDS còn phát triển AI Office, nền tảng quản trị nội bộ ứng dụng AI Agent nhằm tối ưu hoạt động từ các công việc hành chính đến đề xuất cấp tín dụng và các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư.

Ông Nguyễn Hải - Giám đốc Công nghệ của HDS. (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo ông Nguyễn Hải - Giám đốc Công nghệ của HDS, AI đang được ứng dụng trong hầu hết sản phẩm mà công ty triển khai. Doanh nghiệp phát triển AI Agent để hỗ trợ khách hàng trong hành trình đầu tư, đồng thời xây dựng HD Academy nhằm giúp nhà đầu tư nâng cao kiến thức trước khi tham gia thị trường.

Với FinRadar, khách hàng có thể nhận diện các tín hiệu tích cực hoặc tiêu cực từ thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Trong khi đó, FinStock và AI Hunter được phát triển nhằm cung cấp thêm thông tin và hỗ trợ phân tích chuyên sâu. Theo ông Hải, việc triển khai các sản phẩm này nằm trong chiến lược AI First của HDS.

"Mới chỉ có 10% quá trình diễn ra"

Từ câu chuyện của một tập đoàn tài chính trong nước, phiên thảo luận mở rộng sang vị thế của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư toàn cầu, đặc biệt sau khi thị trường được FTSE Russell nâng hạng.

Trả lời câu hỏi về vị thế của Việt Nam trong bảng xếp hạng các điểm đến vốn toàn cầu và tác động của đợt nâng hạng, TS. Philipp Rösler - Phó Chủ tịch HĐQT của HDS và Vietjet cho rằng Việt Nam đã nằm trong nhóm 10 thị trường trong tầm ngắm của nhà đầu tư toàn cầu nhờ việc FTSE Russell nâng hạng.

Nếu xét về tăng trưởng kinh tế thực, Việt Nam đã ở vị thế của một thị trường mới nổi từ lâu, nhưng việc được công nhận về xếp hạng tài chính vẫn là điều được chờ đợi.

Ông Rösler cho biết cơ quan quản lý đã nỗ lực thúc đẩy quá trình này từ năm 2018 hoặc sớm hơn. Tuy nhiên, theo ông, hiện mới có khoảng 10% quá trình diễn ra, 90% còn lại sẽ tiếp nối vào tháng 3, tháng 6 và tháng 10 của năm 2027 tới đây.

Hiện tại, Việt Nam đã bước qua giai đoạn thụ động và cần chuyển sang chủ động để biến sự chú ý của nhà đầu tư thành dòng vốn thực tế.

ÔngPhilipp Rösler - Phó Chủ tịch HĐQT của HDS và Vietjet. (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh câu chuyện nâng hạng, ông Rösler cũng đề cập đến mô hình Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) theo định hướng "một trung tâm, hai địa điểm", với Hà Nội và TP HCM cùng thực hiện một sứ mệnh. Khi kết hợp VIFC với HD và HDS, Việt Nam có đủ công cụ để hấp thụ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn đầu tư gián tiếp quốc tế vào thị trường vốn.

Như vậy, bên cạnh việc cải thiện vị thế trên các bảng xếp hạng, khả năng thu hút vốn còn phụ thuộc vào việc Việt Nam xây dựng được những kênh tiếp nhận và sử dụng dòng tiền hiệu quả. Tuy nhiên, lợi nhuận không phải tiêu chí duy nhất mà các nhà đầu tư quốc tế quan tâm.