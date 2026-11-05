Chủ tịch Hạ viện Mỹ từ bỏ tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Cộng hòa

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: XINHUA

Theo kênh Fox News, ông Mike Johnson, 54 tuổi, giữ chức Chủ tịch Hạ viện từ tháng 10-2023, đã tái đắc cử ghế nghị sĩ đại diện bang Louisiana trong vòng bầu cử ngày 3-11.

Quyết định mới nhất không đồng nghĩa với việc ông Mike Johnson lập tức từ chức Chủ tịch Hạ viện hoặc rời khỏi Quốc hội, mà chủ yếu liên quan đến việc không tiếp tục tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Cộng hòa trong nhiệm kỳ tới.

Trong chiến dịch tranh cử vừa qua, ông Johnson đã tích cực vận động nhằm duy trì thế đa số của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, đồng thời từng bày tỏ khả năng tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo ngay cả khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cơ quan này.

Quyết định không tranh cử vị trí lãnh đạo của ông Johnson mở đường cho cuộc cạnh tranh giữa hai nghị sĩ Cộng hòa là lãnh đạo nhóm đa số tại Hạ viện Steve Scalise và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jim Jordan. Đây là những nhân vật bảo thủ và ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries vận động sự ủng hộ của các nghị sĩ trong đảng để trở thành Chủ tịch Hạ viện tiếp theo. Ông Jeffries được đánh giá có nhiều cơ hội đảm nhiệm vị trí này khi Quốc hội khóa mới khai mạc vào tháng 1-2027. Nếu đắc cử, ông sẽ trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức Chủ tịch Hạ viện trong lịch sử nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: XINHUA

Trong một diễn biến liên quan, theo CBS News, trong lần đầu xuất hiện trước công chúng sau vòng bầu cử ngày 3-11, ông Donald Trump thừa nhận chiến sự với Iran đã đẩy giá nhiên liệu leo thang, cử tri bất bình về chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Dù tái khẳng định sẽ hợp tác với đảng Dân chủ để điều hành đất nước, Tổng thống Trump vẫn cảnh báo sẵn sàng dùng quyền phủ quyết đối với các dự luật đi ngược lại đường lối của ông.