Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson sẽ không tiếp tục giữ chức lãnh đạo Đảng Cộng hòa

Thông báo của ông Johnson được đưa ra sau những thất bại nặng nề của Đảng Cộng hòa trong ngày bầu cử 3-11.

Việc ông Johnson từ chức sẽ để trống vị trí lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện. Đảng Cộng hòa dự kiến sẽ tổ chức một cuộc bầu cử nội bộ để chọn ứng cử viên cho vị trí này vào ngày 10-11.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (bên phải) phát biểu trong khi Tổng thống Donald Trump lắng nghe tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Iowa, ngày 1-11. Ảnh: AP

Ông Steve Scalise, người đứng thứ hai trong Đảng Cộng hòa, một đồng minh thân cận của ông Johnson và cũng là một nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến từ bang Louisiana, đã tuyên bố tranh cử chức lãnh đạo phe thiểu số.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan, thành viên Đảng Cộng hòa đến từ bang Ohio, một lãnh đạo bảo thủ tại Hạ viện và là người kiên định ủng hộ Tổng thống Donald Trump, cũng tuyên bố tranh cử chức lãnh đạo Đảng Cộng hòa.

Ông Johnson đã giữ chức Chủ tịch Hạ viện hai nhiệm kỳ, sau khi người tiền nhiệm Kevin McCarthy bị lật đổ vào tháng 10-2023.

NBC News cho hay, sau thất bại nặng nề trong ngày bầu cử 3-11, một số thành viên Đảng Cộng hòa đang kêu gọi thay đổi toàn diện đội ngũ lãnh đạo của đảng này.