Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt

Chuyến thăm TTTM Sapa là dịp để Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura và đoàn đại biểu trực tiếp gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt, lắng nghe những chia sẻ về quá trình sinh sống, kinh doanh, hội nhập cũng như những vấn đề cộng đồng quan tâm.

Chủ tịch Hạ viện Czech Tomio Okamura thăm siêu thị Tamda Foodsn trong TTTTM Sapa. (Nguồn: TTXVN)

Czech trở thành quê hương thứ hai

Tại cuộc gặp, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Saparia, cho biết trong 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Czech, nhiều thế hệ người Việt đã sinh sống, học tập và làm việc tại quốc gia Trung Âu này. Cộng đồng luôn nỗ lực lao động, kinh doanh, tuân thủ pháp luật và chủ động hội nhập xã hội sở tại.

Theo ông Hoàng Đình Thắng, với nhiều người Việt, Czech đã trở thành quê hương thứ hai. Cộng đồng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành pháp luật, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Czech Dương Hoài Nam nhấn mạnh vai trò của TTTM Sapa trong đời sống kinh tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại Prague.

Từ một địa điểm kinh doanh, Sapa đã trở thành không gian gắn với nhiều hoạt động của cộng đồng, nơi bà con duy trì tiếng Việt, văn hóa ẩm thực và các phong tục truyền thống.

Theo Đại sứ, TTTM Sapa cũng góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam tới người dân Czech và bạn bè quốc tế. Qua nhiều năm phát triển, nơi đây ngày càng gắn bó với đời sống cộng đồng, tạo điều kiện để người Việt duy trì bản sắc văn hóa và tăng cường giao lưu với xã hội sở tại.

Đại sứ Dương Hoài Nam đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của Quốc hội và Chính phủ Czech, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura, đối với cộng đồng người Việt, góp phần tạo điều kiện để cộng đồng hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại.

Chủ tịch Hạ viện Czech Tomio Okamura phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: TTXVN)

Ấn tượng trước thế hệ trẻ người Việt

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura đánh giá cao quá trình hội nhập và những đóng góp của cộng đồng người Việt đối với xã hội Czech.

Ông cho rằng tinh thần cần cù, ý thức lao động, sự coi trọng giáo dục và trách nhiệm với gia đình đã góp phần giúp cộng đồng người Việt khẳng định vị trí trong xã hội sở tại.

Chủ tịch Hạ viện cũng bày tỏ ấn tượng trước thế hệ trẻ người Việt, trong đó nhiều người mang quốc tịch Czech, sử dụng thành thạo tiếng Czech và tích cực tham gia nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ông Tomio Okamura cho biết chuyến thăm nhằm tìm hiểu trực tiếp đời sống, hoạt động kinh doanh và những vấn đề cộng đồng người Việt quan tâm. Việc gặp gỡ tại một địa điểm gắn bó với đời sống của cộng đồng cũng giúp lãnh đạo Hạ viện có thêm những trao đổi trực tiếp với đại diện doanh nghiệp và tiểu thương.

Sau cuộc gặp, đoàn đại biểu Hạ viện Czech thăm Tập đoàn Tamda và siêu thị Tamda Foods, tìm hiểu mô hình hoạt động, hệ thống hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp. Chủ tịch Hạ viện đánh giá cao tinh thần làm việc, sự năng động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp do người Việt xây dựng tại Czech.

Theo ông Tomio Okamura, các doanh nghiệp của người Việt không chỉ đóng góp cho nền kinh tế Czech mà còn thúc đẩy giao lưu, tăng cường sự hiểu biết giữa cộng đồng người Việt với người dân sở tại.

Chủ tịch Hạ viện Czech Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện chụp ảnh lưu niệm trước cửa siêu thị Tamda Foods. (Nguồn: TTXVN)

Đoàn tiếp tục tham quan các quầy hàng, tìm hiểu hoạt động kinh doanh của tiểu thương tại TTTM Sapa. Chủ tịch Hạ viện Czech nhận định từ một địa điểm chủ yếu phục vụ hoạt động buôn bán, Sapa đã phát triển thành không gian văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng, thu hút cả người Việt và người dân Czech.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura và đoàn đại biểu là dịp để lãnh đạo cơ quan lập pháp Czech trực tiếp tìm hiểu đời sống, hoạt động kinh doanh và quá trình hội nhập của cộng đồng người Việt.

Qua đó, chuyến thăm ghi nhận những đóng góp của cộng đồng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết giữa người Việt với xã hội sở tại và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - CH Czech.