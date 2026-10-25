Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ khẳng định một điều về mối quan hệ với Nga

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. (Nguồn: PTI)

Trả lời TASS trước thềm chuyến thăm của đoàn đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga tới New Delhi để tham dự Diễn đàn Nghị viện BRICS lần thứ 12, ông Om Birla nhấn mạnh: “Mối quan hệ Ấn Độ-Nga có lịch sử lâu đời và rất bền chặt. Mối quan hệ này có từ thời xa xưa. Chúng tôi muốn mối quan hệ này được tăng cường hơn nữa”.

Theo Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Vladimir Putin cũng có mối quan hệ hết sức thân thiết, Hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn Độ được tổ chức hằng năm, và ngày nay nhân dân hai nước gần gũi cũng như gắn kết chặt chẽ với nhau.

(theo TASS)