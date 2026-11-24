Ngày 24/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra văn bản chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ nổ nghi do khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa làm 16 người thương vong.

Chủ tịch thành phố chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Đống Đa chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ nêu trên, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định (nếu có).

Vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết khiến 16 người thương vong.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND phường Đống Đa tổ chức di dời các hộ gia đình bị ảnh của vụ nổ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân; khẩn trương có phương án bố trí tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Các Sở: Y tế, Nội vụ; Chủ tịch UBND phường Đống Đa và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13h, vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại các bệnh viện.

Trong số 10 nạn nhân, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 4 trường hợp.