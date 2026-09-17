Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra nhà xưởng 'băm nát' sông Nhuệ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Từ Liêm, Đại Mỗ kiểm tra, xử lý thông tin Báo Tin tức và Dân tộc phản ánh.

Nhà xưởng lấn chiếm hành lang thoát lũ sông Nhuệ.

Trước đó, ngày 13/9, Báo Tin tức và Dân tộc đăng bài viết “Nhà xưởng ‘băm nát’ hành lang thoát lũ sông Nhuệ”. Bài viết phản ánh dọc dòng sông này có hàng loạt lều lán, nhà xưởng mọc sát mép sông, cùng rác thải và vật liệu tập kết ngổn ngang, thu hẹp không gian ven sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước phản ánh trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các phường Từ Liêm, Đại Mỗ và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung Báo Tin tức và Dân tộc phản ánh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao các đơn vị trên xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo Chỉ thị 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội” nếu để xảy ra sai phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường Từ Liêm, Đại Mỗ và các đơn vị liên quan báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả thực hiện trước ngày 20/9/2026. Văn phòng UBND TP Hà Nội theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.