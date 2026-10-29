Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra lĩnh vực đấu thầu, mua sắm thuốc và thiết bị y tế

hủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: Diệu Linh.

Tại buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội chiều 29/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu ngành y tế tăng cường đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương và chủ động kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, trong đó có đấu thầu, mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế.

Cùng với yêu cầu tăng cường kiểm tra, lãnh đạo thành phố chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ khó khăn về cơ chế mua sắm, kinh phí, phương tiện và điều phối xe cấp cứu, bảo đảm nguồn lực phục vụ hoạt động chuyên môn.

Tháo gỡ vướng mắc mua sắm, nâng cao hiệu quả đầu tư

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành tham mưu cơ chế mua sắm trang thiết bị phù hợp, khẩn trương giải quyết những khó khăn về phương tiện, kinh phí và điều phối xe cấp cứu.

Việc mua sắm thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn, đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định. Những vướng mắc trong cơ chế và tổ chức thực hiện cần được giải quyết kịp thời, tránh ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Đối với đầu tư bệnh viện, thành phố yêu cầu rà soát tổng thể nhu cầu mở rộng theo quy hoạch, căn cứ dữ liệu và nhu cầu thực tế. Các bệnh viện phải tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tinh thần phục vụ; tránh để việc liên tục đề xuất mở rộng, xây dựng cơ sở ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngành đã kiện toàn 126 trạm y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm 100% trạm có bác sĩ làm việc thường xuyên. Mạng lưới 155 bệnh viện, phòng khám tham gia hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế và 2 cơ sở bảo trợ xã hội cũng đã được hình thành.

Tuy nhiên, nhiều trạm y tế vẫn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực chưa ổn định và thiếu bác sĩ chuyên khoa. Việc điều phối nhân lực, đầu tư thống nhất còn vướng mắc.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu rà soát kỹ từng trạm y tế và điểm trạm về nhân lực, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, năng lực chuyên môn; xác định rõ nơi thừa, nơi thiếu để có phương án điều phối, đầu tư phù hợp. Việc nâng cao năng lực phải gắn với tiêu chuẩn chung và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Diệu Linh.

Tăng trách nhiệm người đứng đầu

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xây dựng tập thể đoàn kết, tăng cường đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương và chủ động kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm như đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ phải là căn cứ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu. Các đơn vị cần sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng giảm thủ tục, chi phí cho người dân, giúp bác sĩ có thông tin đầy đủ hơn và hỗ trợ cơ quan quản lý đánh giá tình hình bệnh tật, dịch bệnh.

Theo báo cáo, 100% bệnh viện công lập đã triển khai bệnh án điện tử. Ngành Y tế cũng hoàn thành thí điểm trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Xanh Pôn, Đức Giang và Ung bướu Hà Nội. Mô hình vận chuyển bằng thiết bị bay không người lái tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện 70 chuyến, trong đó có 22 chuyến vận chuyển mẫu thật, tỷ lệ thành công đạt 100%.

Tuy nhiên, hạ tầng khám, chữa bệnh từ xa chưa đồng bộ, mới có 7/42 bệnh viện đủ điều kiện duy trì hoạt động ổn định. Hà Nội yêu cầu thúc đẩy bệnh án điện tử, chia sẻ kết quả chẩn đoán hình ảnh và khám, chữa bệnh từ xa.

Về nhiệm vụ cuối năm, ngành Y tế phải rà soát các công việc được giao, tập trung hoàn thành những nhiệm vụ có thể hoàn thành trước ngày 31/12/2026; đồng thời triển khai sớm nhiệm vụ năm 2027. Công tác khám sức khỏe định kỳ cần được tổ chức kịp thời, gắn với phát hiện và điều trị các vấn đề sức khỏe của người dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu lấy sức khỏe và sự hài lòng của người dân làm thước đo. Ngành Y tế Thủ đô cần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, gắn việc quản lý, đầu tư và sử dụng nguồn lực với hiệu quả phục vụ thực tế.