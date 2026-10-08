Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy làm hai người tử vong tại Thượng Phúc

Ngày 8/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành công văn chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại thôn La Phù, xã Thượng Phúc khiến hai người tử vong.

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Ngụy Hữu Hóa (xã Trực Cát, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Sỹ Nguyễn.

Theo UBND thành phố Hà Nội, khoảng 18 giờ 21 phút ngày 7/10, tại nhà ông Nguyễn Ngọc Sang, thôn La Phù, xã Thượng Phúc xảy ra vụ cháy. Công trình xảy ra hỏa hoạn có một tầng, kết cấu khung, cột, kèo bằng thép.

Vụ cháy khiến hai người tử vong gồm ông Ngụy Hữu Hóa (sinh năm 1985, quê xã Trực Cát, tỉnh Ninh Bình) và ông Đoàn Văn Toàn (sinh năm 1980, trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên).

Để khẩn trương khắc phục hậu quả, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định pháp luật nếu có vi phạm.

Sở Nội vụ, Sở Y tế, UBND xã Thượng Phúc và các đơn vị liên quan được yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với gia đình người bị nạn theo quy định; đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

Cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, đoàn công tác của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) đã đến quê nhà hai nạn nhân tại Hưng Yên và Ninh Bình để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ khẩn cấp.

Đoàn công tác đã trao tổng cộng 67,6 triệu đồng tiền hỗ trợ và quà cho gia đình hai nạn nhân.

Qua thăm hỏi, đoàn công tác ghi nhận hoàn cảnh của cả hai gia đình đều khó khăn, các con của nạn nhân còn trong độ tuổi ăn học.