Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra vụ cháy xưởng sửa chữa xe máy khiến 2 người chết

Hôm nay, UBND TP Hà Nội ban hành công văn về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân, thôn La Phù, xã Thượng Phúc, Hà Nội.

Theo công văn, vụ cháy xảy ra lúc 18h21 ngày 7/10 tại nhà ông Nguyễn Ngọc Sang. Công trình cao một tầng, có kết cấu khung, cột, kèo bằng thép.

Hai người tử vong là ông Ngụy Hữu H., sinh năm 1985, quê xã Trực Cát, tỉnh Ninh Bình và ông Đoàn Văn T., sinh năm 1980, trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên.

Hiện trường vụ cháy ở thôn La Phù khiến 2 thợ sửa xe tử vong. Ảnh: Đình Hiếu

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Công an thành phố được giao làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý theo quy định pháp luật nếu có vi phạm.

Được biết, hai người tử vong là thợ sửa xe. Xưởng sửa xe bị cháy được cải tạo từ phần sân của một ngôi nhà 2 tầng. Xung quanh xưởng được quây kín bằng tôn, phía trên lợp mái tôn và có một gác xép; tổng diện tích xưởng khoảng 25m².