Sáng 19/11, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề "Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội".

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng mong muốn thanh niên Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống xung kích, sáng tạo, thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực; vai trò của thanh niên trong xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa gắn với hội nhập quốc tế.

Trong đó, Thành phố cần có giải pháp thu hút, trọng dụng hiệu quả tài năng trẻ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo điều kiện để thanh niên học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo và tham gia giải quyết những bài toán lớn trong quá trình phát triển Thủ đô.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng mong muốn thanh niên Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống xung kích, sáng tạo (Ảnh: Văn Tuyến).

Các vấn đề thiết thực như việc làm, nhà ở, điều kiện sinh hoạt, không gian văn hóa, thể thao dành cho giới trẻ cũng được xác định là nội dung cần lắng nghe, trao đổi.

Tại hội nghị, đại diện thanh niên đã nêu nhiều câu hỏi, kiến nghị với Chủ tịch UBND Thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để người trẻ học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp và cống hiến như đề xuất xây dựng ngân hàng dữ liệu công khai kèm các bài toán, môi trường thử nghiệm cho nhóm nghiên cứu trẻ. Đồng thời, mong muốn có các cơ chế để nhà khoa học yên tâm theo đuổi các dự án rủi ro cao;

Đại biểu thanh niên cũng kiến nghị giảm chi phí tiếp cận công cụ tuân thủ số; hướng dẫn khắc phục sai sót trước khi xử lý về thuế đối với hộ kinh doanh, người trẻ khởi nghiệp…

Ngoài ra, các câu hỏi về chính sách hỗ trợ ổn định nơi ở, việc làm, học tập khi giải phóng mặt bằng, tái định cư; việc hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn cũng được đề cập tại hội nghị.

Đặc biệt, giải pháp duy trì mức sinh thay thế, tháo gỡ rào cản nhà ở, chi phí sinh hoạt cho người trẻ; đề xuất xây dựng "Mạng lưới không gian dành cho thanh niên" gắn với di sản Thăng Long - Hà Nội.... cũng nhận được sự quan tâm lớn từ các đại biểu thanh niên.

Công khai bài toán thực tiễn, tạo điều kiện để người trẻ sáng tạo

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng, chủ đề đối thoại năm nay nhấn mạnh trách nhiệm từ cả hai phía. Chính quyền có trách nhiệm tạo môi trường, cơ hội; thanh niên cần chủ động đề xuất, tham gia thực hiện và chứng minh năng lực bằng những kết quả cụ thể.

Về thu hút, trọng dụng nhân tài, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng dễ tìm hiểu, dễ tiếp cận và thực hiện minh bạch. Khi lựa chọn được người có năng lực, cần mạnh dạn giao việc, kể cả những nhiệm vụ khó; đánh giá bằng sản phẩm, hiệu quả công việc, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ trẻ rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn.

Đáng chú ý, thành phố cần công khai những bài toán thực tiễn trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, quản lý đô thị, dịch vụ công và chuyển đổi số để các nhóm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và thanh niên cùng tham gia giải quyết.

200 thanh niên tiêu biểu của Thủ đô tham dự hội nghị đối thoại (Ảnh: Văn Tuyến).

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng, các cuộc thi ý tưởng cần gắn với điều kiện thử nghiệm và khả năng ứng dụng thực tế, tránh dừng lại ở việc đề xuất sáng kiến mà thiếu cơ hội triển khai.

Đối với hoạt động đổi mới sáng tạo, ông Thắng yêu cầu phân biệt rõ rủi ro trong quá trình thử nghiệm đã được nhận diện, kiểm soát theo quy định với hành vi thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm pháp luật. Sở Khoa học và Công nghệ cần hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), tạo điều kiện để nhà khoa học và doanh nghiệp trẻ yên tâm sáng tạo.

Quan tâm việc làm, nhà ở và không gian sinh hoạt cho thanh niên

Đề cập đến những kiến nghị liên quan đến đời sống người trẻ, Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng việc làm, nhà ở, điều kiện học tập, xây dựng gia đình và môi trường sống đều là những vấn đề thiết thực.

Một thành phố dù có nhiều công trình mới nhưng nếu người trẻ khó tìm được việc làm phù hợp, khó ổn định chỗ ở, thiếu không gian học tập, sinh hoạt thì sức hấp dẫn cũng sẽ bị hạn chế.

Do đó, thành phố cần công khai thông tin về chính sách nhà ở, điều kiện và thủ tục tiếp cận để những người có nhu cầu thực sự được thụ hưởng. Đồng thời, quan tâm hơn đến chăm sóc sức khỏe, sinh con, nuôi dạy con và các dịch vụ hỗ trợ gia đình trẻ.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đánh giá cao việc khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao và cơ sở công cộng phục vụ học tập, sáng tạo, sinh hoạt của thanh niên. Thành phố cần rà soát nguồn lực hiện có, mở rộng khả năng tiếp cận và tổ chức các hoạt động phù hợp, thay vì chỉ tập trung xây dựng công trình mới.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Hà Nội có lợi thế lớn về lịch sử, văn hóa, di sản, làng nghề, hệ thống trường đại học và nguồn nhân lực trẻ. Tuy nhiên, những lợi thế này chỉ có thể chuyển hóa thành sức cạnh tranh khi được hỗ trợ bằng thiết kế, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và phương thức tiếp cận khách hàng mới.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu quan tâm tới việc làm, nhà ở và không gian sinh hoạt cho thanh niên (Ảnh: Viết Thành).

Để bảo đảm hiệu quả sau đối thoại, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và Thành đoàn Hà Nội tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, kể cả những vấn đề chưa được trao đổi trực tiếp; phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền của từng cơ quan, vấn đề cần phối hợp và những nội dung phải báo cáo thành phố xem xét.

Thông báo kết luận phải xác định rõ đầu mối phụ trách, tiến độ và kết quả cần đạt. Giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch UBND xã, phường có trách nhiệm giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với vấn đề chưa thể xử lý, cần nêu rõ nguyên nhân, hướng giải quyết và thông tin lại cho thanh niên.

Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo những nhiệm vụ chậm tiến độ.

Đối với Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động tập hợp các nhóm thanh niên có chuyên môn, sáng kiến khả thi; phối hợp với các sở, ngành lựa chọn nhiệm vụ cụ thể để triển khai.

Theo ông Vũ Đại Thắng, một mô hình nhỏ nhưng giải quyết được vấn đề thực tế sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều hoạt động hình thức. Thành phố mong muốn sau đối thoại sẽ có thêm nhiều công việc chung giữa chính quyền và thanh niên, tạo ra những kết quả cụ thể, có thể nhìn thấy và đánh giá được.