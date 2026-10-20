Chủ tịch Hà Nội yêu cầu chủ động quỹ nhà tái định cư, tránh để dân chờ nơi ở mới

Sáng 20/10, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội và tình hình phát triển nhà ở tái định cư giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn.

Cuộc họp tập trung đánh giá tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, khả năng đáp ứng nhu cầu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, đồng thời đề xuất giải pháp tạo lập quỹ nhà, bảo đảm quyền lợi người dân và tiến độ các dự án trọng điểm.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho rằng, công tác dự báo nhu cầu và chuẩn bị quỹ nhà tái định cư thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu. Thành phố chưa thực sự chủ động về nguồn cung, trong khi nhu cầu tái định cư ngày càng gắn với tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, cải tạo chung cư cũ và chỉnh trang đô thị.

Khắc phục tình trạng thiếu chủ động về quỹ nhà tái định cư

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, tiến độ thực tế của nhiều dự án nhà ở xã hội còn chậm, trong khi việc chuẩn bị quỹ nhà tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu.

Dẫn chứng từ dự án đường Vành đai 1, ông Thắng cho biết, người dân đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công công trình, nhưng việc bố trí nhà tái định cư còn chậm. Đây là vấn đề cần sớm khắc phục, thể hiện trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, việc chuẩn bị quỹ nhà phải được thực hiện chủ động, gắn chặt với tiến độ triển khai từng dự án, tránh tình trạng người dân đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa được bố trí nơi ở mới.

Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 816-TB/TU, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xây dựng phương án tổng thể về quỹ đất, quỹ nhà tái định cư giai đoạn 2026-2030. Trong đó, cần xác định rõ nhu cầu, nguồn cung, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Đình Hiệp).

Đối với công tác phát triển nhà ở, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu rà soát đồng bộ các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và nhà ở tái định cư, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế, khả năng cân đối nguồn lực và định hướng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Các chỉ tiêu phát triển nhà ở phải gắn với tiến độ triển khai và thời hạn hoàn thành cụ thể, tránh tình trạng kế hoạch được xây dựng nhưng chậm chuyển hóa thành nguồn cung thực tế.

Huy động nguồn lực, bảo đảm chất lượng nơi ở mới

Cùng với việc rà soát các dự án, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp có năng lực tham gia tạo lập quỹ nhà. Thành phố cũng cần xem xét phương án mua hoặc thuê nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư theo quy định.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư cần được nghiên cứu theo hướng đồng bộ với nhà ở thương mại, bảo đảm điều kiện sống của người dân sau khi di dời.

Về tổ chức không gian đô thị, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu nghiên cứu phát triển nhà ở cao tầng tại những khu vực phù hợp với quy hoạch, gắn với hệ thống giao thông công cộng và hạ tầng xã hội. Việc này nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất, từng bước giảm mật độ dân cư tại các khu vực cần chỉnh trang, cải tạo.

Công tác bố trí tái định cư phải được xem xét trong tổng thể quy hoạch đô thị, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển Thủ đô và quyền lợi chính đáng của người dân.

Tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư cần được nghiên cứu theo hướng đồng bộ với nhà ở thương mại (Ảnh: Hữu Thắng).

Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện tiến độ các dự án, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu. Đồng thời, cơ quan này cần phối hợp xây dựng phương án tài chính và cơ chế tạo lập quỹ nhà tái định cư có tính khả thi.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là chuyển từ kế hoạch, chỉ tiêu sang nguồn cung thực tế, bảo đảm quỹ nhà tái định cư được chuẩn bị trước tiến độ giải phóng mặt bằng. Nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, qua đó bảo đảm an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và thúc đẩy tiến độ các dự án phát triển Thủ đô.