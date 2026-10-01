Chủ tịch Hà Nội yêu cầu bố trí kinh doanh với 200 tiểu thương chợ Kim Liên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo liên quan đến việc chợ Kim Liên dừng hoạt động, ảnh hưởng đến sinh kế của gần 200 tiểu thương.

Theo Công văn số 4977/UBND-TTDLCNS, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin phản ánh về tình hình của các tiểu thương sau khi chợ dừng hoạt động.

TP Hà Nội yêu cầu địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ, bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời phù hợp. Địa điểm được đề xuất phải bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và những quy định liên quan.

Chợ Kim Liên đã chính thức ngừng toàn bộ hoạt động để phục vụ công tác khắc phục các bất cập, tồn tại về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Thái Tôn

UBND phường Kim Liên cũng được yêu cầu kịp thời giải quyết, trả lời các kiến nghị chính đáng của tiểu thương theo thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng, tình hình phức tạp trên địa bàn.

Chỉ đạo được đưa ra sau phản ánh về việc chợ Kim Liên dừng hoạt động khiến gần 200 tiểu thương mất nơi buôn bán. Một số ít tiểu thương phải thuê địa điểm tạm hoặc ngồi nhờ trước cửa nhà dân, cửa hàng xung quanh để tiếp tục kinh doanh. Phần lớn mong muốn được hỗ trợ địa điểm buôn bán trong thời gian chờ xây dựng chợ mới.

Trước đó, đúng 12h ngày 14/9, chợ Kim Liên nằm tại địa chỉ số 23 phố Lương Định Của đã chính thức ngừng toàn bộ hoạt động để phục vụ công tác khắc phục các bất cập, tồn tại về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Công trình này được đưa vào khai thác từ năm 1992, là địa bàn buôn bán của gần 200 hộ tiểu thương và là điểm chợ dân sinh quen thuộc gắn bó với đời sống người dân khu vực suốt hơn 3 thập kỷ.

Theo hồ sơ quản lý, các vi phạm về phòng cháy chữa cháy tại chợ Kim Liên đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an thành phố Hà Nội chỉ ra qua đợt kiểm tra từ tháng 5/2025.

Đến tháng 6 năm nay, cơ quan công an đã phát văn bản yêu cầu đình chỉ hoạt động để rà soát, khắc phục triệt để các nguy cơ mất an toàn. Ngay sau khi chợ đóng cửa, hệ thống gian hàng bên trong đã được tiến hành tháo dỡ. Theo lộ trình từ UBND phường Kim Liên, dự án chợ Kim Liên mới sẽ được triển khai xây dựng trên chính khu đất hiện hữu, dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào vận hành trong quý III/2027.