Chủ tịch Hà Nội: Việc triển khai 5 tuyến metro là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, phải tập trung cao độ

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú báo cáo tại hội nghị

Sáng 6-11, UBND TP Hà Nội họp phiên thường kỳ tháng 11-2026. Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng chủ trì.

Báo cáo tại đây, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, trong 10 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Tính đến ngày 31-10, giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt 125.444 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 75,95% kế hoạch thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%, tăng 159,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 31-10 đạt 652.790 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt 610.939 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 4,17 tỷ USD, bằng 92,7% mục tiêu 4,5 tỷ USD.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú cho biết, để hoàn thành mục tiêu cả năm, tăng trưởng GRDP quý IV phải đạt khoảng 16,55%, cao gấp khoảng 1,65 lần mức tăng 10,02% của quý III. Đây là yêu cầu rất cao, nhất là đối với những ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GRDP.

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Sở Tài chính đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong hai tháng cuối năm; trong đó nhấn mạnh đến nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, gia tăng khối lượng xây lắp thực tế…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, thể hiện quyết tâm và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11, phấn đấu đạt kết quả cao hơn tháng 10.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương cập nhật số liệu, bám sát tinh thần Chỉ thị số 17/CT-UBND và văn bản điều chỉnh kịch bản tăng trưởng; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực và địa phương.

Đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản được yêu cầu tăng cường giám sát, bảo đảm vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, có khối lượng thực tế.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tập trung thực hiện là tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án chậm triển khai trở lại thực hiện, kiên quyết xử lý những dự án không đáp ứng yêu cầu. Đối với những dự án đã hết thời hạn nhưng vẫn không thực hiện, cần ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Đối với các dự án đường sắt đô thị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng thời là kỳ vọng lớn của trung ương đối với Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP thông tin, tại các buổi làm việc với thành phố, lãnh đạo trung ương đã nhiều lần nhấn mạnh kỳ vọng đến năm 2030, Thủ đô có 5 tuyến đường sắt đô thị được hoàn thành. Khi các tuyến đường này đi vào hoạt động, hệ thống giao thông công cộng và diện mạo đô thị của Hà Nội sẽ có những thay đổi quan trọng. Vì vậy, thành phố phải tập trung cao độ, khẩn trương triển khai các dự án.

Phạm vi triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị liên quan đến nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố. Do đó, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua phải chủ động phối hợp, tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan, trước mắt là công tác chuẩn bị mặt bằng, các vị trí nhà ga...

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc triển khai đồng bộ 5 tuyến đường sắt đô thị không chỉ có ý nghĩa đối với phát triển hạ tầng giao thông mà còn tạo tác động lan tỏa đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của thành phố.