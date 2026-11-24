Khoảng 8h ngày 24/11, Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về vụ nổ lớn gây đổ sập nhà tại khu vực số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết (khu tập thể E3-E4), phường Đống Đa.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: PV.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố đã huy động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ; đồng thời di dời nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm, bởi khu vực xảy ra vụ nổ là khu tập thể cũ.

Theo Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TP Hà Nội, vụ nổ lớn bước đầu được xác định do nổ bình gas. Thống kê ban đầu ghi nhận 6 người bị thương và hai người tử vong.

Đại diện UBND phường Đống Đa cho biết, địa điểm xảy ra vụ việc là một cửa hàng kinh doanh đồ ăn nhẹ trên phố Nguyễn Văn Tuyết. Trước đây, cơ sở này từng kinh doanh quán lẩu nhưng đã dừng hoạt động và chuyển sang bán đồ ăn nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa khu vực, huy động nhân lực và phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường, tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát, đồng thời hỗ trợ đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế.

Công tác cứu nạn, cứu hộ được triển khai khẩn trương nhằm tìm kiếm, cứu chữa người bị nạn và hạn chế thấp nhất thiệt hại.