Khoảng 8h05 phút sáng nay, ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết.

Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 01 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết.

Hiện trường vụ nổ ở Nguyễn Văn Tuyết. Ảnh: Đình Hiếu.

Một nhân chứng sống gần đó cho hay, bà nghe thấy tiếng nổ lớn vào hơn 8h. Kính cửa căn hộ vỡ, khung cửa bật khỏi bản lề. Tại hiện trường, nhiều mảnh kính vỡ văng ra xung quanh. Lực lượng cứu nạn vận động người dân rời nhà tập thể E4 để bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tới hiện trường vụ nổ sập nhà ở Nguyễn Văn Tuyết. Ảnh: CTV

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục cứu hộ và xác minh nguyên nhân vụ nổ.

Trao đổi ngay tại hiện trường vụ nổ, Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trường phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết lực lượng chức năng xác định đây là vụ nổ khí gas chứ không phải vụ cháy.

Vị trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội thông tin khoảng 8h06 sáng nay, Trung tâm Chỉ huy nhận được thông tin. Đơn vị đã huy động lực lượng tối đa đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Do là vụ nổ khí gas, lực lượng chức năng nhận định, có thể dẫn đến hiện tượng đổ sập công trình, cũng như gây thương vong cho những người ở trong khu vực bị ảnh hưởng bởi khí gas. Ngoài ra, áp lực từ vụ nổ cũng có thể tác động đến người dân ở khu vực bên ngoài.

Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Đình Hiếu

"Khi chúng tôi đến hiện trường, công trình đã đổ sập và có người bị nạn, người bị thương tại khu vực này. Chúng tôi đã kịp thời tiếp cận và đưa những người bị thương đi cấp cứu, bàn giao cho cơ quan y tế", Đại tá Phạm Trung Hiếu thông tin.

Ảnh: Đình Hiếu

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đang khẩn trương tiếp cận những phần còn lại của khu vực đổ sập.

"Chúng tôi sử dụng các thiết bị được trang bị và huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ để giải phóng hiện trường. Đồng thời, khẩn trương điều động lực lượng Cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ đến hỗ trợ, mở đường cho chó nghiệp vụ tiếp cận và tìm kiếm tại các khu vực bên trong", Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thông tin.

Thành Huế