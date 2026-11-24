Tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và đưa người dân tại các hộ xung quanh ra ngoài hiện trường để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp chỉ đạo cứu nạn tại hiện trường sáng 24/11.

Theo ghi nhận, vụ nổ đã khiến 2 căn nhà bị sập còn có 5 căn nhà bị ảnh hưởng. Trong sáng nay, công tác cứu nạn được khẩn trương triển khai, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 06 phút sáng ngày 24/11, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về một vụ nổ gây đổ sập nhà tại khu vực số nhà 168 phố Nguyễn Văn Tuyết (nhà tập thể E3-E4), đơn vị đã huy động đội chữa cháy khu vực số 10 cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động các phương tiện, cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ.

Theo đó, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 10 được điều động 2 xe chữa cháy; khu vực 2 điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chữa cháy; khu vực 13 và khu vực 9, mỗi đơn vị điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ. Khu vực 11 điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chữa cháy.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Thông tin từ một số người dân, cách hiện trường khoảng 200m nhưng vẫn nghe tiếng nổ lớn, cảm nhận rõ rung chấn khiến cả ngôi nhà rung chuyển. Một số nhà ở gần khu vực xảy ra vụ việc được cho là bị vỡ kính.

Qua xác minh ban đầu từ người báo tin, vụ nổ khiến nhiều người bị thương, trong đó có thông tin một số nạn nhân bị thương nặng. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy đã chủ động liên hệ với Bệnh viện Công an TP Hà Nội và các bệnh viện lân cận để phối hợp tiếp nhận, cấp cứu người bị nạn; đồng thời kết nối với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ huy quân sự và các lực lượng liên quan để huy động phương tiện, nhân lực hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ nổ lớn gây sập nhà.

Các đơn vị chức năng cũng được yêu cầu tăng cường lực lượng, trong đó có lực lượng Phòng PK02E và Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) nhằm hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường

Trong sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, theo thông tin báo về từ hiện trường, bước đầu xác định có 8 trường hợp thương vong, trong đó 2 người đã tử vong. Các trường hợp bị thương được đưa đến các bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn và Đại học Y Hà Nội cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được các cơ quan chức năng xác minh điều tra, làm rõ.