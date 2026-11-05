Chủ tịch Hà Nội nêu nhiệm vụ trọng tâm để tăng trưởng 2 con số

Chiều 5/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Sở Tài chính Hà Nội về kết quả triển khai nhiệm vụ 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026.

Giải ngân 86.000 tỷ đồng trong 3 tháng

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú cho biết, trong 10 tháng năm 2026, đơn vị này đã giải quyết hơn 343.000 hồ sơ hành chính, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 324.000 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn; 8.311 hồ sơ đang giải quyết, gồm 8.204 hồ sơ trong hạn và 107 hồ sơ quá hạn.

Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại buổi làm việc.

Trong lĩnh vực đầu tư, Sở Tài chính tham mưu triển khai 14 dự án lớn, quan trọng, có tính chất động lực, tạo đột phá với tổng mức đầu tư khoảng 2,3 triệu tỷ đồng; ban hành 26 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với tổng mức đầu tư khoảng 101.303 tỷ đồng; chỉ đạo xử lý 320 dự án đầu tư công chậm triển khai.

Đối với các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai thuộc phạm vi được giao chủ trì xử lý, Sở Tài chính đã tham mưu chấm dứt 33 dự án; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho phép tiếp tục thực hiện 102 dự án; trình UBND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 27 dự án.

Đáng chú ý, đối với thủ tục quyết định, chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt và xác định dự án cần triển khai ngay, thời hạn thẩm định được rút từ 14 ngày xuống 10 ngày làm việc; thời hạn xem xét chấp thuận giảm từ 3 ngày xuống 2 ngày làm việc. Tổng thời gian giải quyết kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ giảm từ 17 ngày xuống còn 12 ngày làm việc, tương đương mức cắt giảm 29,4%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, việc thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 còn nhiều khó khăn, thách thức.

Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội Nguyễn Thanh Nam báo cáo tại buổi làm việc.

Đặc biệt, áp lực giải ngân đầu tư công trong những tháng cuối năm rất lớn. Trong 3 tháng còn lại, tính cả tháng 1/2027, các đơn vị phải giải ngân 86.532 tỷ đồng. Nguồn lực bảo đảm tạm ứng hợp đồng cho 5 tuyến đường sắt đô thị trong những tháng cuối năm 2026 cũng gặp nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, đối với mục tiêu tăng trưởng, các sở, ngành không được có tư tưởng trông chờ, mà phải nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất. Các chỉ tiêu cần được lượng hóa cụ thể, xác định rõ mức độ hoàn thành, có số liệu thống kê và phân tích, đánh giá chính xác.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,17 tỷ USD

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, năm 2026, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là cụ thể hóa Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội, HĐND Thành phố.

Cùng với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, Hà Nội đang tập trung triển khai các dự án lớn, quan trọng theo Nghị quyết số 258 của Quốc hội, các tuyến đường sắt đô thị, dự án giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị và công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kết luận buổi làm việc.

Đánh giá kết quả bước đầu, ông Vũ Đại Thắng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài chính. Trong 10 tháng, thu ngân sách đạt 652.790 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 125.444 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,17 tỷ USD.

Tuy nhiên, áp lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 còn rất lớn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 11%, tăng trưởng quý IV phải đạt khoảng 16,55%. Khối lượng vốn đầu tư công cần giải ngân những tháng cuối năm còn khoảng 86.532 tỷ đồng. Một số dự án lớn, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị, còn khó khăn về bố trí và tạm ứng vốn.

Nhấn mạnh yêu cầu trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành.

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan rà soát toàn diện các nguồn thu, khai thác hiệu quả dư địa, phấn đấu đạt kết quả thu cao nhất trong năm 2026. Cùng với đó, cần chú trọng huy động các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng lưu ý, ngành Tài chính cần phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, nhất là những vấn đề liên quan đến triển khai dự án và phát triển các cụm công nghiệp.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu, Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng, các ban quản lý dự án và đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vốn, tiến độ giải ngân và khó khăn trong bố trí vốn tạm ứng cho 5 tuyến đường sắt đô thị; khẩn trương đề xuất phương án xử lý, bảo đảm tiến độ triển khai theo quy định.

Về lâu dài, cần xây dựng phương án tài chính tổng thể cho chương trình phát triển đường sắt đô thị, xác định rõ nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030, 2031-2035 và các giai đoạn tiếp theo; đồng thời làm rõ khả năng cân đối vốn ngân sách, vốn vay, vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác.