Chủ tịch Hà Nội kiểm tra việc lấy ý kiến người dân về quy hoạch sông Hồng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chiều nay đến kiểm tra thực tế công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 và Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 tại phường Bồ Đề.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồ Đề Vũ Thị Thành cho biết, trong 15 ngày (từ 7-21/9), phường đã tiếp nhận 14.032 phiếu góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Hồ sơ quy hoạch được niêm yết công khai tại 5 địa điểm. Phường cũng thành lập các tổ chỉ đạo, tổ công tác và tổ chức hội nghị thông tin tới 45 tổ dân phố. Toàn bộ ý kiến sẽ được tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu, hoàn thiện phương án quy hoạch.

Tính phương án để người dân tái định cư không phải xa nhau

Tại buổi kiểm tra, ông Vũ Đại Thắng cho biết thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu đầy đủ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong quá trình điều chỉnh quy hoạch và xây dựng các công trình.

Các ý kiến sẽ được nghiên cứu nhằm hoàn thiện phương án, đưa khu vực sông Hồng trở thành một mạch giao thông và không gian quan trọng của Thủ đô. Các dự án phải được triển khai đồng bộ, có chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm kết nối giữa công trình và hệ thống hạ tầng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Ảnh: PL

Theo Chủ tịch Hà Nội, quá trình thực hiện quy hoạch chắc chắn sẽ có những tác động nhất định đến một số khu dân cư, nhất là những khu vực chưa bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường. Do đó, thành phố sẽ tính toán kỹ phương án để khi triển khai, các khu dân cư được chỉnh trang, xây dựng theo hướng khang trang, đồng bộ và đẹp hơn.

Về công tác tái định cư, ông Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố sẽ lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm người dân có điều kiện sống tốt hơn. Với những hộ đang sống trên cùng một địa bàn, khi phải di chuyển, thành phố sẽ cố gắng bố trí họ trong cùng khu vực, hạn chế xáo trộn đời sống và quan hệ cộng đồng.

“Chúng ta xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến thì đời sống của người dân phải tốt hơn”, ông Thắng nói và mong người dân yên tâm, đồng thuận cùng thành phố thực hiện các dự án.

Khẩn trương tiếp nhận, quản lý 127 vòm cầu đường sắt Phùng Hưng

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Hà Nội kiểm tra khu vực vòm cầu đường sắt phía nam cầu Long Biên, đoạn Phùng Hưng - Gầm Cầu.

Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm đếm 127 vòm dẫn thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, từ phố Cửa Đông đến ga Long Biên. Tổng giá trị tài sản dự kiến bàn giao là hơn 7,35 tỷ đồng. Sở đề xuất được giao tiếp nhận và quản lý số tài sản này.

Chủ tịch TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và đoàn công tác kiểm tra thực địa, nghe báo cáo về hiện trạng, phương án tiếp nhận, quản lý các vòm dẫn đường sắt. Ảnh: PL

Các vòm đá được xây dựng, đưa vào khai thác từ năm 1902 cùng cầu Long Biên. Sau hơn 100 năm, nhiều vị trí đã phong hóa, xuất hiện vết nứt tại đỉnh và thân vòm. Theo phương án, 127 vòm sẽ được bàn giao nguyên trạng, gồm kết cấu, không gian bên trong và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị hoàn tất thủ tục để thành phố tiếp nhận tài sản trong tháng 9; phường Hoàn Kiếm đồng thời hoàn thành giải phóng mặt bằng các hộ dân liên quan.

Dự án dự kiến khởi công dịp 10/10. Vì vậy, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và phường Hoàn Kiếm triển khai song song thủ tục, giải phóng mặt bằng và những phần việc cần thiết, tránh để từng khâu riêng lẻ ảnh hưởng tiến độ chung.