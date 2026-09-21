Chủ tịch Hà Nội kiểm tra loạt dự án hạ tầng, quy hoạch trọng điểm

Tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên (đoạn Phùng Hưng - Gầm Cầu), Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đã nghe báo cáo hiện trạng và phương án tiếp nhận 127 vòm dẫn thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (đoạn từ Cửa Đông đến ga Long Biên) với tổng giá trị bàn giao dự kiến hơn 7,35 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đốc tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu. Ảnh: Lê Hải

Các vòm đá này được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 1902 cùng cầu Long Biên. Sau hơn 100 năm, nhiều vòm đã bị phong hóa và xuất hiện vết nứt. Trong giai đoạn 1969-1983, ngành đường sắt từng gia cố bịt 124/126 vòm đá để bảo đảm an toàn chạy tàu.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục để hoàn thành việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt ngay trong tháng 9/2026. Đồng thời, phường Hoàn Kiếm cần tập trung giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân liên quan, triển khai các phần việc song song, không để chậm trễ tiến độ chung.

Đối với Dự án xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, mặt bằng thi công đã đạt 100% với 62,51 ha được tiếp nhận. Liên danh nhà thầu hiện tổ chức 15 mũi thi công trên công trường; cầu chính đã hoàn thành 4/37 đốt thân tháp của trụ P37 và P38.

Đến nay, sản lượng thi công đạt hơn 1.921,8 tỷ đồng (tương đương 20,4% giá trị hợp đồng) và dự kiến đạt 40% (khoảng 3.760 tỷ đồng) vào cuối năm 2026. Tiến độ dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu, phấn đấu hoàn thành trước APEC 2027.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng chỉ đạo các đơn vị khi đã có mặt bằng phải tổ chức thi công ngay, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ. Lãnh đạo Thành phố đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn lao động, nhất là khi thi công trên mặt nước và trong điều kiện thời tiết mưa.

Về Dự án xây dựng cầu Giang Biên, theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, được đề xuất thực hiện theo hình thức BT với tổng mức đầu tư sơ bộ 8.309,6 tỷ đồng. Tuyến đường có tổng chiều dài 5,49 km, nối từ đường Chu Huy Mân đến khu vực trước nút giao giữa đường kết nối sân bay Gia Bình với cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Ngày 6/7/2026, UBND Thành phố đã thành lập Hội đồng Thẩm định để đánh giá Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Đến ngày 7/9/2026, Hội đồng thống nhất sự cần thiết đầu tư, đánh giá dự án phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, hệ thống giao thông kết nối từ cầu qua Đông Anh đến tuyến đường sân bay Gia Bình là tuyến đối ngoại quan trọng, cần được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, tiến độ và mỹ quan.

Trong chiều cùng ngày, đoàn công tác đã kiểm tra việc lấy ý kiến cộng đồng về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000) và Phương án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại phường Bồ Đề. Sau 15 ngày triển khai (từ 7 đến 21/9/2026), phường Bồ Đề đã tiếp nhận 14.032 phiếu góp ý của cá nhân, tổ chức.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định Thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ các nguyện vọng chính đáng của người dân. Đối với các khu vực bị ảnh hưởng bởi quy hoạch, Thành phố sẽ tính toán phương án chỉnh trang đồng bộ và bố trí tái định cư phù hợp, bảo đảm điều kiện sống của người dân sau khi chuyển đến nơi ở mới tốt hơn.