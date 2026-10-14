Chủ tịch Hà Nội: Không để người nông dân bị bỏ lại phía sau trong quá trình đô thị hóa

Sáng 14/10, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2026, với chủ đề đồng hành cùng nông dân phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, xanh, bền vững; thúc đẩy chuyển đổi số, liên kết chuỗi, nâng cao giá trị nông sản và sinh kế.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đây là dịp để lãnh đạo thành phố trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của nông dân, từ đó xác định các giải pháp thiết thực nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao. Việc triển khai Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang mở ra những động lực phát triển mới.

Trong tiến trình đó, nông nghiệp không chỉ có nhiệm vụ cung cấp thực phẩm an toàn, chất lượng mà còn góp phần bảo vệ môi trường, duy trì cân bằng sinh thái, gìn giữ cảnh quan và các giá trị văn hóa truyền thống. Nông thôn cũng là không gian sinh thái, văn hóa và phát triển kinh tế đa giá trị, gắn với mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định quan điểm nhất quán của thành phố là phát triển nông nghiệp phải gắn với nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nông dân; phát triển đô thị phải hài hòa với phát triển nông thôn, bảo đảm người nông dân thực sự là chủ thể và được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển.

Đáng chú ý, quá trình mở rộng không gian đô thị, triển khai các dự án hạ tầng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, việc làm và sinh kế của một bộ phận nông dân.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2026 (Ảnh: Hữu Thắng).

Vì vậy, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định, các cấp, ngành cần chủ động đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ chuyển đổi sản xuất và tạo sinh kế ổn định, lâu dài cho người dân.

"Phát triển đô thị phải tạo thêm cơ hội phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, không để người nông dân bị bỏ lại phía sau trong quá trình đô thị hóa", Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Đánh giá về tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn thời gian qua, ông Vũ Đại Thắng ghi nhận những kết quả tích cực từ các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, kinh tế hợp tác và liên kết chuỗi giá trị.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP, bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề tiếp tục góp phần cải thiện đời sống người dân, thay đổi diện mạo nông thôn.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND Thành phố, sản xuất nông nghiệp tại một số địa bàn vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán. Việc ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa đồng đều. Hạ tầng thủy lợi, sơ chế, bảo quản, kho lạnh và logistics nông sản còn hạn chế.

Tình trạng ngập úng tại một số khu vực, nhất là lưu vực sông Tích, sông Bùi, cùng những khó khăn về đất đai, quy hoạch, chuyển đổi nghề nghiệp và bảo đảm sinh kế khi thu hồi đất cũng là những vấn đề cần được giải quyết căn cơ, lâu dài.

Ông Thắng khẳng định, thành phố sẽ nhìn thẳng vào những tồn tại, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tập trung tháo gỡ, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân (Ảnh: Hữu Thắng).

Với chủ đề "Đồng hành cùng nông dân Thủ đô phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, xanh, bền vững; thúc đẩy chuyển đổi số, liên kết chuỗi, nâng cao giá trị nông sản và sinh kế nông dân", hội nghị tập trung thảo luận hai nhóm vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất là cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển nông nghiệp, bảo đảm sinh kế, nâng cao đời sống nông dân trong quá trình đô thị hóa. Trong đó, thành phố chú trọng tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch không gian sản xuất, đầu tư hệ thống thủy lợi, phòng chống ngập úng; thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển đổi sinh kế khi thu hồi đất.

Thứ hai là đổi mới mô hình phát triển nông nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Theo đó, Hà Nội cần khai thác hiệu quả lợi thế về thị trường, khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực và hệ thống phân phối; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Các giải pháp được đặt ra gồm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn; xây dựng dữ liệu sản xuất, truy xuất nguồn gốc, phát triển thương mại điện tử, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và gắn nông nghiệp với du lịch làng nghề, du lịch sinh thái.

Cùng với đó, thành phố cần quan tâm đầu tư hạ tầng sơ chế, bảo quản, kho lạnh, logistics; tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp với các hệ thống phân phối, siêu thị, trường học, bệnh viện và những thị trường tiêu thụ ổn định.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là nâng cao giá trị nông sản, giảm chi phí sản xuất, mở rộng thị trường, qua đó cải thiện thu nhập và đời sống của người nông dân.

Để hội nghị đối thoại đạt hiệu quả thực chất, ông Vũ Đại Thắng đề nghị các đại biểu nông dân phản ánh khách quan, thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, đồng thời đề xuất các sáng kiến, giải pháp phù hợp, khả thi.

"Đối thoại không chỉ để lắng nghe, giải thích mà quan trọng hơn là để tháo gỡ khó khăn, giải quyết vấn đề và tạo chuyển biến thực chất", ông Thắng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, tinh thần xuyên suốt là rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

UBND thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để người nông dân yên tâm sản xuất, ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.