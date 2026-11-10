Chủ tịch Hà Nội: Không chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng quy hoạch

Chiều 10/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Viết Thành.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo, cho ý kiến về 5 nội dung quan trọng, gồm tiến độ triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở; tình hình phát triển nhà ở xã hội, quỹ nhà tái định cư; công tác cải tạo chung cư cũ; kết quả rà soát khu, cụm công nghiệp và dự thảo Đề án phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Theo Kế hoạch số 331/KH-UBND, Hà Nội phải tổ chức lập tổng số 125 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm; 44 quy hoạch chung xã; 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng.

Đến nay, 23/44 quy hoạch chung xã đã trình hồ sơ thẩm định; 48/63 quy hoạch phân khu đô thị đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt toàn bộ 125 quy hoạch trong năm 2026, ưu tiên 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm, 22 quy hoạch phân khu đô thị thuộc các khu vực động lực và 44 quy hoạch chung xã.

Trong nhóm 5 quy hoạch chuyên ngành, có 4 quy hoạch do Sở Xây dựng tổ chức lập, gồm giao thông, cấp nước, cao độ nền và thoát nước, không gian ngầm. Quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lập.

Đến nay, 4/5 nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt; nhiệm vụ Quy hoạch không gian ngầm đang được thẩm định, dự kiến trình UBND thành phố phê duyệt trước ngày 15/11/2026. Cả 5 quy hoạch đang được tổ chức lập, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 12/2026.

Để bảo đảm tiến độ, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch thẩm định, trình duyệt các đồ án, đồng thời kiến nghị thành phố chỉ đạo các địa phương, sở, ngành tháo gỡ vướng mắc. UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với các quy hoạch phân khu đô thị; các sở, ngành thực hiện thời hạn không quá 5 ngày làm việc để tham gia ý kiến thẩm định theo chế độ "làn xanh".

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận nỗ lực của các xã trong triển khai lập quy hoạch chung. Đến nay, cơ bản cả 44 quy hoạch chung xã đã hoàn thành việc chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục xem xét, đánh giá kỹ lưỡng chất lượng các đồ án trước khi trình cấp có thẩm quyền thông qua. Thành phố phải đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2026, nhưng không thể vì chạy theo số lượng và thời gian mà xem nhẹ chất lượng.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm là nhiệm vụ đặc biệt, chưa có tiền lệ. Nếu việc cụ thể hóa quy hoạch thiếu chi tiết, thiếu tính toán và tầm nhìn dài hạn, có thể dẫn đến những bất cập kéo dài, thậm chí hình thành các quy hoạch treo, gây hệ lụy lớn cho quá trình phát triển.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Viết Thành.

Đối với quy hoạch chung các xã, Sở Xây dựng cần chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, thẩm định kỹ lưỡng. Việc thẩm định nên tổ chức theo nhóm các xã liền kề, có mối liên hệ về không gian phát triển để đánh giá đồng bộ, nhất là khả năng kết nối hạ tầng, tránh tình trạng quy hoạch giao thông và hạ tầng giữa các địa phương thiếu thống nhất.

Với các quy hoạch phân khu đô thị, cần kế thừa những nội dung hợp lý của quy hoạch đã có, đồng thời cập nhật các định hướng phát triển mới. Sở Xây dựng được đề nghị nghiên cứu tổ chức thẩm định theo nhóm, gắn với các cực, khu vực phát triển, xem xét đồng bộ các đồ án thuộc cùng một khu vực, tránh chia tách manh mún.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý quy hoạch xây dựng phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Qua rà soát, một số đồ án quy hoạch phân khu hiện chủ yếu tập trung bố trí nhà ở, nhà ở xã hội và cơ cấu sử dụng đất, nhưng chưa làm rõ địa phương sẽ phát triển ngành nghề gì, tạo sinh kế cho người dân ra sao.

Theo ông Vũ Đại Thắng, nếu chỉ xác định các khu chức năng xây dựng mà thiếu định hướng kinh tế - xã hội thì sẽ khó tạo cơ sở để địa phương tổ chức điều hành, khai thác tiềm năng và phát triển bền vững.

Do đó, các sở, ngành cần phối hợp với địa phương làm rõ mô hình phát triển, ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sinh kế của người dân. Quy hoạch phải trả lời được câu hỏi địa phương sẽ phát triển theo hướng nào, người dân làm gì, làm nghề gì và tạo ra giá trị kinh tế ra sao.

Đối với những địa bàn có đặc thù, khu vực đang thay đổi định hướng phát triển, cần có cách tiếp cận phù hợp, kết hợp quy hoạch xây dựng với định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Các quy hoạch chung xã cũng phải được xem xét trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh và điều kiện thực tế của từng địa phương, không chỉ dừng lại ở quy hoạch xây dựng.

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá khối lượng công việc lớn, trách nhiệm của Sở Xây dựng rất nặng nề khi vừa tham gia tổ chức lập quy hoạch, vừa thực hiện thẩm định. Vì vậy, lãnh đạo Sở cần phân công cụ thể, huy động đội ngũ cán bộ chuyên môn tập trung thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ.

Đối với Sở Tài chính, cần phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các địa phương, làm rõ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mô hình phát triển tại những địa bàn có yêu cầu tăng trưởng cao.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ tin tưởng với tinh thần trách nhiệm và cam kết của Sở Xây dựng, Hà Nội có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, kết quả không chỉ được tính bằng tiến độ lập và trình các đồ án mà quan trọng hơn là phải bảo đảm chất lượng thực chất.

Linh Đan