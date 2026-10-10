Chủ tịch Hà Nội: Không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá mà phải thực chất, bền vững

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trao đổi với báo chí về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bài toán huy động nguồn lực cho các công trình hạ tầng chiến lược, cũng như định hướng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Chuyển mạnh sang quản trị theo mục tiêu tăng trưởng

Thưa ông, năm 2026 đánh dấu khởi đầu giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng của Thủ đô. Nhìn lại chặng đường 9 tháng qua, ông đánh giá đâu là những kết quả nổi bật và chuyển biến mang tính nền tảng, tạo động lực để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số?

Năm 2026 là năm đầu thực hiện các mục tiêu của giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng để Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và ở mức cao. Thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt ngay từ đầu năm và đã tạo được một số chuyển biến rõ nét.

Điểm nổi bật nhất là kinh tế Thủ đô đã tăng tốc mạnh trong quý III. GRDP quý III tăng 10,02% - lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong 3 quý đầu năm 2026. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn cùng kỳ năm 2025 (7,92%) và cao hơn kết quả 6 tháng đầu năm (8,22%). Trong đó: dịch vụ tăng 10,33%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,87%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,60%; đặc biệt xây dựng tăng 13,63%, trở thành một trong những ngành tăng nhanh nhất trong quý.

GRDP quý III của Thành phố Hà Nội tăng 10,02% - lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong 3 quý đầu năm 2026. Nguồn: UBND TP Hà Nội

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 9,0%; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm gần 96% giá trị sản xuất toàn ngành. Một số ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và khả năng dẫn dắt tăng trưởng đạt mức tăng khá cao như điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 18,52%; sản xuất kim loại tăng 15,01%; cao su và plastic tăng 15%; phương tiện vận tải khác tăng 12,81%; thiết bị điện tăng 10,77%. Điều này cho thấy cơ cấu công nghiệp của Thủ đô đang từng bước chuyển dịch theo hướng công nghệ cao, hiện đại và có giá trị gia tăng lớn hơn.

Thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục phát huy vai trò là động lực chính của tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 17,6%, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,3%, du lịch lữ hành tăng 16,5%. Du lịch Thủ đô tiếp tục phục hồi mạnh, 9 tháng đón 6,87 triệu lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ, tăng 24,3%; khách quốc tế đạt 4,76 triệu lượt, tăng 25,7%; tổng thu từ khách du lịch đạt 113,15 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%...

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Nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì ổn định, đóng vai trò bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp chế biến, thương mại. Tốc độ tăng trưởng Quý III của ngành tăng 3,41%, phấn đấu quý IV tăng từ 3,87%, cả năm đạt từ 3,6% trở lên...

Thu ngân sách tiếp tục là điểm sáng, tạo dư địa quan trọng cho Thành phố chủ động bố trí nguồn lực phát triển. Lũy kế đến ngày 30/9/2026, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 566,7 nghìn tỷ đồng, đạt 87,2% dự toán, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2025. Chi ngân sách địa phương Thành phố đến ngày 30/9/2026 là 171,2 nghìn tỷ đồng, đạt 72,5% dự toán Chính phủ giao, đạt 60,9% dự toán Thành phố giao, tăng 88,9% so với cùng kỳ năm 2025.

GRDP quý III/2026 của Hà Nội tăng trưởng cao nhất trong 3 quý đầu năm 2026. Nguồn: UBND TP Hà Nội

Đầu tư công là một động lực góp phần tăng trưởng. Quy mô kế hoạch đầu tư công năm 2026 khoảng 171 nghìn tỷ đồng; nhiều công trình giao thông, cầu, đường, hạ tầng đô thị đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ, qua đó vừa tạo khối lượng cho ngành xây dựng, vừa tạo sức lan tỏa tới sản xuất vật liệu, vận tải, máy móc, lao động và các dịch vụ liên quan. Lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 của toàn Thành phố đến hết ngày 30/09/2026 là 115,574 nghìn tỷ đồng đạt 96,3% Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và tương ứng 69,9% Kế hoạch Thành phố giao nếu không tính tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư để đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đồng thời, hiện các động lực tăng trưởng mới của Thủ đô đang từng bước được hình thành rõ nét hơn. Thành phố tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời mở rộng không gian phát triển công nghiệp thông qua đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Trong 9 tháng, Thành phố đã ban hành 28 quyết định thành lập cụm công nghiệp và cụm công nghiệp giai đoạn 2, mở rộng; đến nay có 79 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, nhiều cụm khác đang triển khai đầu tư hạ tầng. Một số dự án sản xuất công nghệ cao, bán dẫn, robot và thiết bị AI đã hoặc đang hình thành năng lực sản xuất mới, tạo nền tảng cho tăng trưởng không chỉ trong năm 2026 mà cả giai đoạn tiếp theo.

Điều tôi cho rằng có ý nghĩa quan trọng hơn cả là phương thức chỉ đạo, điều hành của Thành phố đang có sự chuyển biến rõ hơn theo hướng lấy kết quả thực chất làm thước đo. Thành phố không chỉ quan tâm huy động được bao nhiêu vốn, có bao nhiêu dự án được chấp thuận hay giải ngân được bao nhiêu, mà tập trung cao hơn vào việc các nguồn lực đó đã chuyển hóa thành bao nhiêu khối lượng xây dựng, sản lượng, doanh thu, việc làm, năng lực sản xuất và giá trị tăng thêm cho nền kinh tế. Phương thức chỉ đạo, điều hành của Thành phố đang chuyển mạnh sang quản trị theo mục tiêu tăng trưởng, từ giao nhiệm vụ định tính sang lượng hóa kết quả đầu ra; từ xử lý từng thủ tục riêng lẻ sang tháo gỡ đồng bộ theo từng dự án, doanh nghiệp và động lực tăng trưởng.

Thưa ông, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ hàng loạt công trình giao thông, hạ tầng trọng điểm, tạo nên những chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị. Thành phố đang có những giải pháp đột phá nào để khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm tiến độ triển khai và tạo động lực tăng trưởng mới?

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự vào cuộc của các cấp chính quyền và sự ủng hộ của Nhân dân, thời gian vừa qua việc triển khai các dự án giao thông, công trình trọng điểm đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.

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Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới về giải phóng mặt bằng, góp phần nâng cao sự đồng thuận của người dân. Nhờ đó, tiến độ các dự án được đẩy nhanh và nhiều công trình đã đạt những cột mốc quan trọng: Vành đai 1 thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9/2026; các công trình hồ điều hòa trên toàn Thành phố; đồng thời nhiều dự án có chuyển biến rõ nét theo từng ngày như Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, Cầu Trần Hưng Đạo, Cầu Tứ Liên, Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô…

Trong thời gian tới, Thành phố sẽ đồng loạt triển khai nhiều dự án quy mô lớn như các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia, tiếp tục khép kín các tuyến vành đai, hoàn thiện các cầu bắc qua sông Hồng, tuyến đường trục Tây Thăng Long theo quy hoạch… Đây đều là những dự án có tổng mức đầu tư rất lớn.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên

Thưa ông, mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026 và duy trì mức tăng hai con số trong những năm tiếp theo đặt ra không ít thách thức khi các động lực tăng trưởng vẫn chưa đồng đều, nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ tập trung vào những giải pháp mang tính quyết định nào để hiện thực hóa mục tiêu này?

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, các động lực tăng trưởng chưa đồng đều và một số điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục, hạ tầng vẫn cần tiếp tục tháo gỡ, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026 và duy trì tăng trưởng ở mức hai con số trong những năm tiếp theo là một thách thức. Tuy nhiên, đây là yêu cầu cần thiết để Hà Nội tạo bước chuyển về quy mô, chất lượng nền kinh tế và huy động đủ nguồn lực cho phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Do vậy, Hà Nội kiên định mục tiêu, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo quyết liệt. Quan điểm của Thành phố là không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, mà phải tạo ra tăng trưởng thực chất, bền vững. Những tháng cuối năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm là chuyển nhanh các nguồn lực đang có thành kết quả tăng trưởng thực tế: vốn đầu tư công phải trở thành khối lượng thi công tại công trường; dự án đã được chấp thuận phải sớm triển khai; đất đai phải được đưa vào sử dụng hiệu quả; tín dụng và FDI phải chuyển thành năng lực sản xuất và giá trị tăng thêm.

Thành phố đang tập trung vào ba nhóm giải pháp chính:

Một là, đẩy mạnh đầu tư công và các dự án hạ tầng quy mô lớn - đây là nguồn lực Thành phố có tính chủ động cao nhất.

Hai là, phát huy tối đa các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026 để khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và thu hút thêm vốn đầu tư xã hội. Ưu tiên tháo gỡ những dự án có khả năng tạo khối lượng, việc làm và giá trị gia tăng ngay trong quý IV.

Ba là, thúc đẩy đồng thời cả phía cung và phía cầu: hỗ trợ công nghiệp tăng công suất, đặc biệt các ngành điện tử, kim loại, thiết bị điện; ban hành và triển khai đồng bộ các chính sách kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, phát triển du lịch và kinh tế đêm trong mùa cao điểm cuối năm.

Để duy trì tăng trưởng hai con số trong dài hạn, Thành phố đồng thời chuẩn bị các điều kiện tạo năng lực sản xuất mới, không gian phát triển mới: phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn; đầu tư đồng bộ hệ thống đường sắt đô thị và phát triển đô thị theo định hướng TOD; phát huy tối đa các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô.

Về sự tự tin, tôi cho rằng Thành phố có cơ sở để quyết tâm và tin tưởng, nhưng tuyệt đối không chủ quan. Hà Nội có quy mô kinh tế lớn, thị trường tiêu dùng rộng, nguồn nhân lực chất lượng cao và tiềm lực khoa học - công nghệ đáng kể. Kết quả 9 tháng cho thấy nhiều động lực đang chuyển biến tích cực...