Chủ tịch Hà Nội: Hết tháng 10, những dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai sẽ bị xem xét thu hồi

Quang cảnh phiên họp

Tăng trưởng cao nhưng vẫn thấp hơn chỉ tiêu, doanh nghiệp còn khó khăn

Sáng 2-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 10-2026, để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND thành phố.

Theo báo cáo do Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú trình bày tại phiên họp, trong quý III/2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố ước tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,20% của quý III/2025 và là mức tăng cao nhất từ đầu năm 2026. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% cùng kỳ năm 2025, quy mô GRDP 9 tháng đạt khoảng 1.294,9 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 9,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%. Đặc biệt, đầu tư và xây dựng tiếp tục tăng tốc. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19%; riêng quý III đạt khoảng 194,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5%. Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 30-9-2026 đạt 115.574 tỷ đồng, bằng 96,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 69,91% kế hoạch Thành phố giao đến nay.

Thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 30-9 đạt 568.582 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán và tăng 6,1% so với cùng kỳ. Thu hút FDI đạt 4,07 tỷ USD, tăng 5,9%. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 16,86 tỷ USD, tăng 9,3%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%...

Mặc dù vậy, tăng trưởng GRDP 9 tháng (8,85%) vẫn thấp hơn 0,88 điểm phần trăm so với kịch bản 9,73% mà thành phố đã đề ra; mức tăng GRDP quý III/2026 (tăng 10,02%) cũng thấp hơn 2,52 điểm phần trăm so với kịch bản 12,54% của thành phố. Trong 20 ngành kinh tế cấp I, có 5 ngành đạt hoặc vượt kịch bản, trong khi 15 ngành chưa đạt...

Doanh nghiệp còn đối mặt nhiều thách thức. 9 tháng qua, toàn thành phố có khoảng 26.100 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 10.600 doanh nghiệp giải thể. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%...

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú báo cáo

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của thành phố đã trao đổi làm rõ các nội dung liên quan, đặc biệt là các giải pháp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt “hai con số”.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các đơn vị phải kiên quyết kiểm điểm kết quả thực hiện, nội dung nào làm tốt tiếp tục phát huy, nội dung nào chưa đạt phải xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý…

3 tháng cuối năm, dư địa tăng trưởng lớn nhất vẫn là đầu tư và xây dựng

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô đang có xu hướng tích cực hơn qua từng quý. Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng hiện nay chưa bảo đảm chắc chắn cho mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm 2026.

Theo Chủ tịch thành phố, dư địa lớn nhất của thành phố để đạt mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm vẫn là lĩnh vực đầu tư và xây dựng. Do đó, cần tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh triển khai các dự án để tạo động lực tăng trưởng. Với những ngành chưa đạt chỉ tiêu, phải tăng cường các giải pháp...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cũng lưu ý yêu cầu tính đúng, tính đủ, tính chính xác các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng. Theo ông, giá trị đầu tư phải được tính toán chi tiết trên cơ sở khối lượng, tài sản, vật chất thực sự đi vào nền kinh tế.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, thành phố đã rà soát 341 dự án, trong đó gần 50 dự án đã được tháo gỡ, hoàn thiện các thủ tục cơ bản để tiếp tục triển khai. Khoảng 150 dự án đang được tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đến hết tháng 10, những dự án không hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu sẽ được xem xét thu hồi.

Đối với các động lực tăng trưởng khác, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục rà soát dư địa, xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp có khả năng tạo thêm giá trị trong những tháng cuối năm.

Về vấn đề nhà ở xã hội, hiện số lượng dự án tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng còn thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Hà Nội sẽ kiến nghị Thủ tướng các giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn triển khai dự án.

Về triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, quy hoạch hướng tuyến cơ bản đã hoàn tất, vấn đề còn lại là cơ chế huy động vốn, hợp đồng và ứng vốn để nhà thầu triển khai. Thành phố sẽ đặc biệt quan tâm công tác giải phóng mặt bằng tại các xã, phường có tuyến đường sắt đô thị đi qua.