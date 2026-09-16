Chủ tịch Hà Nội: Dư địa tăng trưởng ngành xây dựng còn lớn

Ngày 16/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Xác định kịch bản cụ thể từng dự án

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, năm 2026, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó. Trong khi đó, Sở Xây dựng được tổ chức trên cơ sở sắp xếp lại với Sở Quy hoạch - Kiến trúc giữa bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sở đã chủ động tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao, bộ máy từng bước ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong báo cáo tại buổi làm việc.

Trong xử lý các điểm nghẽn đô thị, lĩnh vực giao thông đã xử lý 42/51 điểm nghẽn. Đưa vào vận hành 10/10 công trình khẩn cấp chống ngập; bổ sung 83 ha hồ điều hòa, khoảng 15,89 km cống và 26 trạm bơm.

Đối với các công trình, dự án trọng điểm, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, các dự án cầu Hồng Hà, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo đang được triển khai; một số dự án đường sắt đô thị cũng đã được khởi công; tuyến đường sắt đô thị số 5 đã khởi công, giải ngân khoảng 47,28% dự toán; các tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 đã khởi công ngày 22/6...

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ những khó khăn về lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và thủ tục phát triển nhà ở xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng đề nghị Sở Xây dựng xác định rõ vai trò trong phát triển đô thị và tăng trưởng kinh tế của thành phố. “Sở không chỉ là cơ quan quản lý chuyên ngành, mà còn trực tiếp tạo động lực phát triển và giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến người dân; do đó cần bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố”, ông Trương Việt Dũng nói.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng đề nghị Sở Xây dựng xác định rõ vai trò trong phát triển đô thị.

Cho rằng tăng trưởng không nên chỉ được nhìn qua giải ngân, mà phải theo dõi cả chuỗi từ đầu vào đến sản phẩm đầu ra, ông Trương Việt Dũng đề nghị Sở cần lựa chọn khoảng 20-30 dự án, công trình tạo tăng trưởng lớn, xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm và xây dựng kịch bản cụ thể cho từng dự án.

Trong tổ chức thực hiện, cần phân công rõ phòng chủ trì, đầu mối tổng hợp, tăng cường theo dõi, cảnh báo tiến độ theo các mốc 3 ngày, 7 ngày, 15 ngày; đồng thời, đẩy mạnh cắt giảm các quy trình nội bộ để rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số không thay đổi

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng việc hợp nhất, tổ chức lại các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng tạo áp lực lớn về chất lượng và tiến độ công việc. Trước đây, các lĩnh vực được phân công ở 3 sở, với 3 hệ thống cơ sở và phương thức quản lý khác nhau, trong đó có giao thông, xây dựng và quy hoạch. Khi được tổ chức lại về một đầu mối, cần có thời gian và điều kiện để rà soát, thống nhất các quy trình, quy chế và phương thức tổ chức thực hiện.

“Đây là chủ trương lớn nhằm tạo sự thay đổi trong cách tiếp cận về quản lý và phát triển. Trong lĩnh vực xây dựng, trước đây công tác quy hoạch và quá trình chuẩn bị, triển khai đầu tư xây dựng có những quy trình khác nhau, đòi hỏi sự phối hợp, liên thông và lồng ghép”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Đối với các nhiệm vụ còn lại của năm 2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố vẫn được xác định, không thay đổi. Vì vậy, Sở Xây dựng phải tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của Thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội.

Ông Vũ Đại Thắng cho rằng, dư địa tăng trưởng của ngành Xây dựng trong những tháng cuối năm còn rất lớn, bên cạnh các động lực đã được tính toán như phát triển nhà ở xã hội và các dự án thuộc danh mục mục tiêu. Trong đó, các dự án đường sắt đô thị đang và sẽ triển khai là một trong những động lực quan trọng.

Chủ tịch UBND Thành phố dẫn chứng, tuyến đường sắt đô thị số 3, tuyến số 5 đang triển khai; cùng với đó là 5 tuyến đường sắt đô thị mới được khởi công. Khi máy móc, thiết bị nhập khẩu được đưa vào thi công, các dự án này sẽ tạo tác động đáng kể đến tăng trưởng.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị lãnh đạo Sở Xây dựng tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng đã xây dựng, thường xuyên rà soát, cập nhật để có giải pháp điều chỉnh phù hợp, bảo đảm mục tiêu đề ra.

Đối với những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu ngành xây dựng rà soát, phân công cụ thể từng đồng chí lãnh đạo phụ trách theo đúng tinh thần rõ người, rõ trách nhiệm; thường xuyên bám sát, đôn đốc, bảo đảm không có nhiệm vụ nào không hoàn thành.

Về công tác quy hoạch, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bởi quy hoạch phải đi trước một bước để làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo, từ chuẩn bị dự án, quyết định chủ trương đầu tư đến đầu tư xây dựng.

Sau khi Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được thông qua, toàn bộ hệ thống quy hoạch cấp dưới cần được khẩn trương triển khai để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể. Do vậy, Sở Xây dựng tập trung cao độ cho nhiệm vụ này, đồng thời, chủ động tháo gỡ những khó khăn liên quan đến số lượng đơn vị tư vấn, nhân lực có chuyên môn về quy hoạch và năng lực lập quy hoạch tại các xã, phường.

Theo ông Vũ Đại Thắng, thành phố đã xác định rõ khối lượng công việc và những khó khăn về nguồn lực. Vì vậy, Sở Xây dựng cần phát huy vai trò hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, quy trình và dữ liệu, đồng thời tham gia trực tiếp cùng các xã, phường để bảo đảm tiến độ lập quy hoạch.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu các quy hoạch phải có sự gắn kết, đồng bộ với nhau và gắn với các không gian phát triển lớn, các trục giao thông quan trọng, trong đó có các tuyến vành đai như Vành đai 4, Vành đai 5 và các tuyến vành đai được nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới.