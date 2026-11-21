Ngày Văn hoá Việt Nam

Sự kiện diễn ra tại không gian hồ Hoàn Kiếm, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026) và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

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Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, phát biểu tại lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: HNP

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc cách đây 80 năm: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định tư tưởng này vẫn vẹn nguyên giá trị. Văn hóa soi đường bằng việc bồi đắp nhân cách, khát vọng cống hiến và định hướng để sự phát triển không chỉ dừng lại ở quy mô kinh tế mà còn đo bằng sự tiến bộ xã hội và hạnh phúc của người dân.

Người đứng đầu chính quyền Thủ đô nêu rõ quan điểm: "Giữ gìn truyền thống không có nghĩa là chỉ lưu giữ những gì thuộc về quá khứ". Điều cốt lõi là biến các giá trị văn hóa sống động trong hiện tại, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo và động lực phát triển mới. Một Hà Nội đáng sống phải song hành giữa hạ tầng hiện đại, kinh tế phát triển với môi trường văn hóa lành mạnh, nơi mỗi công dân đều được cống hiến và thụ hưởng.

Để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh bền vững, lãnh đạo thành phố nêu rõ 4 nhóm hành động cụ thể: Đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm, tập trung triển khai các cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô, ưu tiên ngân sách bảo tồn di sản và nâng cấp hệ thống thiết chế. Thành phố đặc biệt chú trọng mở rộng các không gian văn hóa cộng đồng gần gũi như thư viện, nhà văn hóa, không gian đọc sách và sinh hoạt sáng tạo, đảm bảo người dân ở mọi lứa tuổi, địa bàn đều được thụ hưởng.

Xây dựng người Hà Nội văn minh, sáng tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, truyền thống cho thế hệ trẻ qua sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đề cao văn hóa ứng xử, văn hóa học đường, văn hóa công vụ và văn hóa trên không gian số.

Phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa, tạo điều kiện tối đa cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân phát huy tài năng. Khuyến khích hình thành các sản phẩm, không gian sáng tạo mang bản sắc riêng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn di sản và mở rộng hợp tác quốc tế để đưa văn hóa trở thành nguồn lực kinh tế quan trọng.

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của toàn xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa.

Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ mong muốn sau ngày hội, mỗi cơ quan, gia đình và cá nhân sẽ có những hành động thiết thực, từ việc giữ gìn nếp nhà, ứng xử văn minh nơi công cộng đến nuôi dưỡng thói quen đọc sách và trân trọng di sản dân tộc.

Lễ khai mạc sáng 21/11 mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài đến ngày 24/11. Ngay sau nghi thức dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và đại cảnh "Trống hội Thăng Long", đoàn diễu hành quy mô lớn với khoảng 4.000 người đã diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm qua 3 chương: Từ thuở Thăng Long, Hà thành phồn hoa và Thủ đô hội nhập. Không gian đi bộ quanh hồ tiếp tục sôi động với các sân khấu nghệ thuật dân gian, di sản phi vật thể và âm nhạc đương đại phục vụ công chúng.