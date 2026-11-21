Sáng 21/11, tại khu vực sân khấu trước Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), thành phố tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc và Thăng Long - Hà Nội; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội mong muốn giới thiệu tới người dân và du khách trong nước, quốc tế những giá trị lịch sử, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, nghệ thuật truyền thống, làng nghề, ẩm thực và nếp sống đô thị đặc trưng của Thủ đô.

Đại biểu Trung ương, Thành phố Hà Nội tiến hành nghi lễ dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ (Ảnh: Hữu Thắng).

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), đồng thời hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 theo tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đây là dịp tôn vinh những giá trị trường tồn của văn hóa dân tộc, tri ân các thế hệ đã gìn giữ, bồi đắp và trao truyền những giá trị ấy; qua đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng sáng tạo, để văn hóa tiếp tục trở thành sức mạnh của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhắc lại dấu mốc cách đây 80 năm, khi Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội trong những ngày đầu của nền độc lập dân tộc, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, việc xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc (Ảnh: Hữu Thắng).

Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản, truyền thống và những thành tựu sáng tạo, mà còn phải thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, nơi mỗi người được tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Bởi sức sống của văn hóa không chỉ nằm trong những di sản được bảo tồn hay tác phẩm được tôn vinh, mà còn hiện diện trong đời sống hằng ngày, trong nhân cách, lối sống, cách ứng xử và trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình, cộng đồng và đất nước.

Đề cập đến vai trò của Hà Nội trong dòng chảy văn hóa dân tộc, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định, với vị thế Thủ đô, Thành phố vì hòa bình, thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội luôn tự hào về truyền thống ngàn năm văn hiến, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị ấy trong thời đại mới.

Một Thủ đô ngàn năm văn hiến phải đồng thời là Thủ đô năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển; là nơi khơi nguồn những giá trị văn hóa mới, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn để mỗi người dân được sáng tạo, cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển.

Từ định hướng đó, Hà Nội xác định đầu tư cho văn hóa, cho con người chính là đầu tư cho tương lai; phát triển văn hóa phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, lấy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo quan trọng.

Để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển Thủ đô, ông Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục đưa các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Trong đó, Hà Nội đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; chú trọng xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, sáng tạo và hình thành môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn xã hội.

Thành phố cũng tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế Thủ đô; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa.

Hà Nội đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển (Ảnh: Hữu Thắng).

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống ngàn năm văn hiến, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục xây dựng Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, xứng đáng là trái tim của cả nước và trung tâm văn hóa tiêu biểu của dân tộc.