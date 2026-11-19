Sáng 19/11, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND TP Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội”.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu rất cao: Phải phát triển nhanh, đồng thời bảo đảm tính bền vững; phải hiện đại, đồng thời giữ gìn bản sắc; phải tạo ra nhiều cơ hội kinh tế, đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân.

“Những mục tiêu đó không thể chỉ dựa vào đầu tư hạ tầng hay nguồn lực ngân sách. Thành phố cần tri thức, sự sáng tạo và tinh thần dám làm của thế hệ trẻ”, người đứng đầu UBND TP Hà Nội nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi đối thoại với thanh niên.

Qua các ý kiến chia sẻ tại buổi đối thoại, ông Vũ Đại Thắng nhận thấy thanh niên Thủ đô rất quan tâm đến việc làm, nhà ở, điều kiện học tập, xây dựng gia đình, không gian sinh hoạt và môi trường sống.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đó không phải là những vấn đề nhỏ. Bởi một thành phố có thể có nhiều công trình mới, nhưng nếu người trẻ khó tìm việc phù hợp, khó ổn định chỗ ở, thiếu nơi học tập và sinh hoạt thì sức hấp dẫn của thành phố sẽ bị hạn chế.

Do vậy, trong quá trình chỉnh trang, tái thiết đô thị, Hà Nội phải nhìn công tác tái định cư rộng hơn việc bố trí một căn nhà. Người dân còn cần việc làm, trường học, giao thông, dịch vụ y tế và điều kiện duy trì sinh kế.

Đặc biệt, với thanh niên và học sinh, sinh viên, phải có giải pháp hạn chế tối đa việc gián đoạn học tập, ảnh hưởng đến việc làm và sinh kế khi di dời. Ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ, giải quyết vấn đề ngay từ khâu chuẩn bị dự án.

Đối với nhà ở và điều kiện lập nghiệp, Thành phố phải tiếp tục triển khai các chính sách theo quy định, đồng thời công khai thông tin để người có nhu cầu thực sự biết mình có thể tiếp cận chương trình nào, điều kiện và thủ tục ra sao.

“Tôi cũng đề nghị các cơ quan quan tâm đầy đủ hơn đến những vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, sinh con, nuôi dạy con và các dịch vụ hỗ trợ gia đình trẻ. Muốn người trẻ gắn bó lâu dài với Hà Nội thì cần quan tâm cả công việc và cuộc sống của họ”, ông Vũ Đại Thắng lưu ý các sở ngành Hà Nội.

Về vấn đề thu hút nhân tài, ông Vũ Đại Thắng cho rằng, đây là những câu hỏi đúng và cần thiết. Bởi thu hút được người giỏi đã khó; để người giỏi muốn ở lại, muốn cống hiến và có thể phát huy năng lực còn khó hơn. Do vậy, không thể chỉ nói đến đãi ngộ mà bỏ qua môi trường làm việc, sự công bằng trong cơ hội và trách nhiệm của người sử dụng nhân tài.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đơn vị liên quan tiếp tục làm cho chính sách dễ tìm hiểu, dễ tiếp cận và thực hiện minh bạch. Khi đã lựa chọn được người có năng lực, phải mạnh dạn giao việc, kể cả việc khó; coi trọng sản phẩm và hiệu quả công việc trong đánh giá, đồng thời bảo đảm các quy định về công tác cán bộ. Đối với cán bộ trẻ, cần có cơ hội rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua công việc thực tế.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Thành phố có rất nhiều vấn đề cần lời giải mới: giao thông, môi trường, quản lý đô thị, dịch vụ công, chuyển đổi số. Các cơ quan nhà nước phải chủ động nêu rõ mình đang cần giải quyết vấn đề gì, có dữ liệu nào có thể chia sẻ theo quy định, ai tiếp nhận giải pháp và kết quả sẽ được đánh giá ra sao. Nếu chỉ tổ chức cuộc thi ý tưởng mà không có điều kiện thử nghiệm, không xác định được đơn vị tiếp nhận thì rất khó tạo ra giá trị lâu dài.

Kết thúc bài phát biểu, ông Vũ Đại Thắng mong thanh niên Thủ đô tiếp tục học tập nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất và kiên trì với những ý tưởng có ích. Nếu có sáng kiến, hãy tìm cách thử nghiệm; nếu thấy vấn đề, hãy cùng đề xuất phương án giải quyết; nếu được giao việc, hãy làm đến cùng. Không phải ý tưởng nào cũng thành công ngay.

“Điều quan trọng là làm nghiêm túc, biết rút kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện. Từ những việc cụ thể như vậy, các bạn trưởng thành hơn và Thành phố cũng có thêm kết quả thiết thực”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nói.