Chủ tịch Hà Nội: Chính quyền phải giải quyết kịp thời nguyện vọng của dân

Ngày Văn hoá Việt Nam

Sáng 14/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tới chung vui cùng bà con nhân dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Hai Bà Trưng.

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và là năm đầu tiên kết hợp tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chụp ảnh lưu niệm với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Hai Bà Trưng. Ảnh: Lê Hải

Cùng tham dự ngày hội có bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Văn hóa hiện diện từ ứng xử gia đình đến tình làng nghĩa xóm

Bày tỏ niềm xúc động khi được hòa mình vào không khí ngày hội ở cơ sở, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh văn hóa không phải điều gì xa xôi mà hiện diện trong chính nếp sống, cách ứng xử thường ngày giữa các thành viên gia đình và tình làng nghĩa xóm. Đây chính là cội nguồn sức mạnh, nền tảng tinh thần và động lực nội sinh quan trọng để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tặng quà tại Ngày hội. Ảnh: Lê Hải

Theo ông Vũ Đại Thắng, phát huy truyền thống đại đoàn kết, Hà Nội trong năm 2026 đã vượt qua nhiều khó khăn, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Thành phố đồng thời dồn lực cho các công trình hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường và bảo đảm an sinh xã hội để nâng cao thực chất chất lượng sống của người dân.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền Thủ đô cũng thẳng thắn chỉ rõ những trăn trở, băn khoăn còn tồn tại trong nhân dân, như: công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và phòng cháy chữa cháy. Ở một số địa bàn, việc nắm bắt tình hình và lắng nghe tâm tư người dân đôi lúc vẫn chưa thật sự kịp thời.

Xử lý dứt điểm kiến nghị của người dân

Ghi nhận Đảng bộ, chính quyền phường Hai Bà Trưng thời gian qua đã vận hành hiệu quả theo phương châm “6 rõ, 3 thật” giúp 10 tháng qua thu ngân sách vượt dự toán, giải ngân đầu tư công đạt gần 92%, bàn giao mặt bằng cả 3 dự án lớn và giải quyết 100% hồ sơ hành chính đúng hoặc trước hạn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu địa phương tuyệt đối không tự mãn.

Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cơ sở phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe từng ý kiến của nhân dân. Những việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết kịp thời, thông tin kết quả để nhân dân được biết; những việc vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo và theo dõi đến khi có kết quả.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tặng hoa và quà, biểu dương 10 gia đình văn hóa tiêu biểu của phường Hai Bà Trưng. Ảnh: Lê Hải

Đặc biệt, trong Tháng cao điểm Vì người nghèo, địa phương cần rà soát sát sao từng hoàn cảnh khó khăn để việc hỗ trợ đến đúng người, đúng thời điểm, với tinh thần dứt khoát không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Tại ngày hội, lãnh đạo thành phố đã trao quà và biểu dương 10 gia đình văn hóa tiêu biểu của phường Hai Bà Trưng. Cũng trong dịp này, Quỹ "Vì người nghèo" và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn đã đón nhận sự chung tay ủng hộ của 185 cơ quan, đơn vị cùng 240 cá nhân với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.