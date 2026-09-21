Chủ tịch Hà Nội chia sẻ với người dân Bồ Đề về quy hoạch sông Hồng

Chiều 21/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đi kiểm tra thực địa một số công trình, dự án đầu tư hạ tầng quan trọng của Thành phố.

Tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên (Phùng Hưng - Gầm Cầu, thuộc phường Hoàn Kiếm), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa, nghe báo cáo về hiện trạng, phương án tiếp nhận, quản lý các vòm dẫn đường sắt.

Vòm Phùng Hưng có điểm đầu từ ngã tư phố Phùng Hưng - Cửa Đông, điểm cuối là ga Long Biên và được chia thành 4 đoạn. Các vòm đá đoạn đường dẫn cầu Long Biên thuộc khu gian Hà Nội - Gia Lâm của tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng được xây dựng, đưa vào khai thác từ năm 1902, cùng với cầu Long Biên. Sau hơn 100 năm khai thác, các vòm dẫn đã bị phong hóa, xuất hiện các vết nứt trên đỉnh và thân vòm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra dự án cải tạo vòm cầu Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm

Chỉ đạo tại đây, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan, bảo đảm trong tháng 9/2026 hoàn thành việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt để Thành phố tiếp nhận, quản lý theo quy định.

Đồng thời, phường Hoàn Kiếm phải tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ các hộ dân liên quan đến dự án, bảo đảm mặt bằng phục vụ triển khai các bước tiếp theo.

Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý các phần việc phải được triển khai đồng bộ, song song; vừa thực hiện giải phóng mặt bằng, vừa chủ động triển khai những nhiệm vụ cần thiết phục vụ dự án ngay sau khi khởi công. Các đơn vị phải bám sát tiến độ, không để việc thực hiện từng phần việc riêng lẻ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến được khởi công vào dịp 10/10. Vì vậy, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành và phường Hoàn Kiếm tập trung cao độ, chủ động phối hợp, hoàn thành các thủ tục, mặt bằng và các công việc liên quan, bảo đảm đủ điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ đề ra.

Hơn 14.000 phiếu góp ý quy hoạch sông Hồng tại phường Bồ Đề

Tiếp đó, Đoàn công tác kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên, Dự án đầu tư xây dựng Cầu Giang Biên và đường hai đầu cầu (phía Phù Đổng) và kiểm tra thực tế công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại phường Bồ Đề.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao đổi với người dân phường Bồ Đề

Báo cáo lãnh đạo Thành phố, Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề Vũ Thị Thành cho biết, sau 15 ngày tổ chức lấy ý kiến, từ ngày 7 đến 21/9/2026, UBND phường đã tiếp nhận 14.032 phiếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 và Phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu đầy đủ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong quá trình triển khai điều chỉnh quy hoạch và xây dựng các công trình.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, các ý kiến của người dân sẽ được Thành phố nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện phương án, bảo đảm khu vực sông Hồng trở thành một mạch giao thông, không gian quan trọng của Thủ đô. Việc triển khai các dự án phải được thực hiện đồng bộ, có chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm sự kết nối giữa các công trình và hạ tầng.

Theo ông Vũ Đại Thắng, quá trình thực hiện quy hoạch chắc chắn sẽ có những tác động nhất định đến một số khu dân cư hiện nay, nhất là những khu vực chưa bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường. Do đó, Thành phố sẽ tính toán kỹ phương án để khi triển khai, các khu dân cư được chỉnh trang, xây dựng theo hướng khang trang, đồng bộ và đẹp hơn.

Đối với công tác tái định cư, ông Vũ Đại Thắng cho biết, Thành phố sẽ tính toán phương án phù hợp, bảo đảm người dân có điều kiện sống tốt hơn sau khi thực hiện dự án. Trường hợp người dân đang sinh sống trên cùng một mặt bằng, khi chuyển sang khu tái định cư, thành phố sẽ cố gắng bố trí trong cùng khu vực để bảo đảm sự ổn định.

“Chúng ta xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến thì đời sống của người dân phải tốt hơn”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị người dân yên tâm, đồng thuận và cùng Thành phố thực hiện các công việc xây dựng, phát triển Thủ đô.