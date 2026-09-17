Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý nhà xưởng 'băm nát' hành lang thoát lũ sông Nhuệ

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến phản ánh “Nhà xưởng ‘băm nát’ hành lang thoát lũ sông Nhuệ”. Theo đó, một số cơ quan báo chí phản ánh dọc sông Nhuệ đoạn qua địa bàn Hà Nội, hàng loạt lều lán, nhà xưởng mọc sát mép sông, cùng rác thải và vật liệu tập kết ngổn ngang, thu hẹp không gian ven sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các phường Từ Liêm, Đại Mỗ và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tại một số khu vực qua các phường Từ Liêm, Đại Mỗ… nhiều công trình tồn tại sát bờ sông được dựng bằng khung sắt, mái tôn, sử dụng làm kho bãi, nhà xưởng.

Đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/03/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội” nếu để xảy ra sai phạm.

Dọc sông Nhuệ đoạn qua địa bàn Hà Nội, hàng loạt lều lán, nhà xưởng mọc sát mép sông, cùng rác thải và vật liệu tập kết ngổn ngang, thu hẹp không gian ven sông.

Lều lán, nhà xưởng mọc sát mép sông, cùng rác thải và vật liệu tập kết ngổn ngang, thu hẹp không gian ven sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại một số khu vực qua các phường Từ Liêm, Đại Mỗ… nhiều công trình tồn tại sát bờ sông được dựng bằng khung sắt, mái tôn, sử dụng làm kho bãi, nhà xưởng. Hàng hóa được chất cao trong những không gian nhà xưởng chật hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi xảy ra sự cố cháy, nổ.