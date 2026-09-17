Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ nhà xưởng 'mọc' sát hành lang thoát lũ sông Nhuệ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến thông tin báo chí phản ánh về tình trạng nhà xưởng “băm nát” hành lang thoát lũ sông Nhuệ.

Theo phản ánh, dọc sông Nhuệ đoạn qua địa bàn Hà Nội xuất hiện hàng loạt lều lán, nhà xưởng sát mép sông. Rác thải, vật liệu cũng được tập kết ngổn ngang, làm thu hẹp không gian ven sông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhà xưởng "mọc" sát hành lang thoát lũ của sông Nhuệ. Ảnh: HP

Tại một số khu vực thuộc các phường Từ Liêm, Đại Mỗ, nhiều công trình sát bờ sông được dựng bằng khung sắt, lợp mái tôn, sử dụng làm kho bãi, nhà xưởng. Hàng hóa chất cao trong không gian chật hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi xảy ra cháy, nổ.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các phường Từ Liêm, Đại Mỗ cùng đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh và làm rõ nội dung báo chí phản ánh.

Các hành vi vi phạm, nếu có, phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân nếu để xảy ra sai phạm, căn cứ Chỉ thị số 09 ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu.