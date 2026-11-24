Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký Công văn số 6587/UBND-NC ngày 24/11/2026, gửi Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc các Sở Y tế, Nội vụ, Xây dựng và Chủ tịch UBND phường Đống Đa về việc giải quyết, khắc phục hậu quả vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, xảy ra vào sáng cùng ngày.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả tại hiện trường. Ảnh: CAHN

Theo công văn trên, để khẩn trương khắc phục hậu quả, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Đống Đa chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung xử lý hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường Đống Đa tổ chức di dời các hộ gia đình bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng phương án bố trí tạm cư cho các hộ dân này.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội, cùng hai Phó Giám đốc là Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Đức Long trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: CAHN

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Y tế, Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND phường Đống Đa và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình người bị nạn theo quy định. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để chỉ đạo.

Dòng cuối công văn nhấn mạnh: Chủ tịch UBND Thành phố Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.

Hiện trường vụ nổ.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: CAHN