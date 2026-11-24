Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết, bố trí tạm cư cho các hộ dân
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ nghi do khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa; đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương di dời, bố trí tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký Công văn số 6587/UBND-NC ngày 24/11/2026, gửi Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc các Sở Y tế, Nội vụ, Xây dựng và Chủ tịch UBND phường Đống Đa về việc giải quyết, khắc phục hậu quả vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, xảy ra vào sáng cùng ngày.
Theo công văn trên, để khẩn trương khắc phục hậu quả, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Đống Đa chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung xử lý hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường Đống Đa tổ chức di dời các hộ gia đình bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng phương án bố trí tạm cư cho các hộ dân này.
Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Y tế, Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND phường Đống Đa và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình người bị nạn theo quy định. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để chỉ đạo.
Dòng cuối công văn nhấn mạnh: Chủ tịch UBND Thành phố Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/chu-tich-ha-noi-chi-dao-dieu-tra-vu-no-tren-pho-nguyen-van-tuyet-bo-tri-tam-cu-cho-cac-ho-dan-210742.html