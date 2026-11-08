Chủ tịch Giải Vô địch Đối kháng Đỉnh cao (UFC) Dana White từ chối lời mời làm Thư ký báo chí Nhà Trắng

Ngày 7/11 (giờ địa phương), Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã đề nghị ông White đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng, đồng thời ca ngợi người đứng đầu UFC là “một võ sĩ và chiến binh quyết liệt”. Thông báo nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý bởi ông White, 57 tuổi, đang là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Giải Vô địch Đối kháng Đỉnh cao (UFC), tổ chức võ thuật tổng hợp lớn hàng đầu thế giới và chưa từng có kinh nghiệm phát ngôn đại diện chính phủ.

Tuy nhiên, theo đài CNN (Mỹ), tại cuộc họp báo cùng ngày, khi được hỏi về khả năng chấp nhận lời mời của Tổng thống Trump, ông White đã không trực tiếp trả lời mà chỉ cho biết dự định đến Washington ngày 9/11 để gặp nhà lãnh đạo Mỹ. Một nguồn tin thân cận sau đó xác nhận ông White đã từ chối đảm nhận vị trí này.

Ông White là cộng sự thân thiết lâu năm của Tổng thống Trump, từng nhiều lần tháp tùng nhà lãnh đạo Mỹ tham dự các sự kiện của Giải Vô địch Đối kháng Đỉnh cao (UFC) và tham gia chuẩn bị cho sự kiện dự kiến tổ chức tại Nhà Trắng ngày 14/6.

Vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng hiện để trống sau khi bà Karoline Leavitt từ chức. Người kế nhiệm bà là nhà bình luận bảo thủ Katie Zacharia cũng không còn đảm nhiệm chức vụ này chỉ sau chưa đầy một tuần, theo thông tin được truyền thông Mỹ công bố ngày 16/10, giữa những tranh cãi liên quan đến hồ sơ lý lịch và năng lực chuyên môn.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông White sẽ là một Thư ký báo chí “không giống bất kỳ ai trước đây” và công khai kêu gọi ông nhận lời đề nghị.