Chủ tịch FIFA 'xuống nước' với UEFA

Ông Gianni Infantino buộc phải nhượng bộ các liên đoàn thành viên. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch FIFA Infantino vừa phải nhượng bộ với sức ép dữ dội từ UEFA, AFC và CONCACAF khi đề xuất mở một cuộc đánh giá độc lập về mô hình quản trị của cơ quan quyền lực bóng đá thế giới.

Động thái kể trên diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo các châu lục đồng loạt yêu cầu người đứng đầu FIFA từ chức, sau khi kế hoạch bán quyền khai thác World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân bị đổ bể. Bên cạnh thất bại của dự án thương mại "FIFA Forward Enterprises", ông Infantino còn đối mặt với yêu cầu thanh tra từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và nhiều liên đoàn khác.

Nguyên nhân xuất phát từ nghi vấn người đứng đầu FIFA can thiệp nhằm xóa thẻ đỏ cho tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ. Cùng thời điểm, FIFA đang phải ứng phó với ba vụ kiện pháp lý riêng rẽ do chính UEFA khởi xướng tại Mỹ.

Trong bức thư gửi tới 211 liên đoàn thành viên và Hội đồng FIFA, Infantino đề xuất mở cuộc rà soát quy trình ra quyết định và cam kết tăng cường tính minh bạch. Ông khẳng định kế hoạch gây tranh cãi nói trên mới chỉ ở dạng đề xuất, hiện đã bị rút lại hoàn toàn và quyền lực thể thao của FIFA "không phải để bán".

Bất chấp những tranh cãi, Infantino vẫn chưa có đối thủ cạnh tranh chính thức nào lộ diện cho cuộc bầu cử chủ tịch vào tháng 3/2027, trong khi thời hạn chót nộp hồ sơ tranh cử chỉ còn chưa đầy hai tháng.

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